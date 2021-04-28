Поддержка на высоком уровне

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На оглашении послания в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве присутствовали около тысячи человек, в их числе – члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены Правительства, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели и руководители крупнейших СМИ. Сотни тысяч граждан по всей России слушали и смотрели выступление по радио, телевизору и в сети Интернет.

Напомним, что послание Президента Федеральному Собранию – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

В этом году в своей речи Владимир Путин уделил особое внимание вопросам здравоохранения, социального развития и экономики.

Газ вашему дому

На оглашении послания присутствовал губернатор Алексей Островский, который отметил, что озвученные президентом стратегические инициативы посвящены различным аспектам региональной повестки и крайне важны для нас.

Одно из таких решений было посвящено газификации домохозяйств. Согласно позиции главы государства, «за подводку газа непосредственно до границ земельного участка в населенном пункте люди платить не должны».

«Этот вопрос смоляне регулярно обозначают передо мной в ходе наших встреч и приемов граждан. И вот теперь он получил свое развитие. Убежден, что эти шаги позволят кардинально изменить ситуацию и нарастить темпы газификации», – выразил уверенность Алексей Островский.

Кроме этого, президент предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам РФ в прошлом году для противодействия пандемии, продлив их срок до 2029 года, а также помочь регионам с высоким уровнем госдолга в части замещения коммерческих кредитов бюджетными.

«Мы активно и достаточно успешно проводим работу по снижению госдолга и очень благодарны главе государства за такое решение!», – отметил Алексей Островский.

Семейные ценности

Еще одно значимое направление государственной социальной политики, о котором много говорил Владимир Путин, – это поддержка семей с детьми.

По поручению президента, в августе семьи с детьми-школьниками получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, и эта мера поддержки будет распространена на будущих первоклассников.

Посланием также предусмотрены выплаты для неполных семей и для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации. А родители дошкольников независимо от трудового стажа смогут рассчитывать на оплату больничного в 100-процентом объеме.

«Безусловно, эти меры поддержки станут хорошим подспорьем для тысяч смоленских семей. Равно как и новость о строительстве новых школ и закупке школьных автобусов. Предпримем все шаги для того, чтобы наш регион включили в соответствующие программы», – заявил Алексей Островский.

Напомним, что президент в своем выступлении рассказал о планах построить в стране до конца 2024 года около 1300 новых школ и закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов.

Кадровый потенциал

В фокусе особого внимания в послании главы государства были и вопросы сбережения народа России, – нашего высшего приоритета, как обозначил Владимир Владимирович Путин.

Они касались, в том числе, расширения программы диспансеризации, обеспечения качественной медицинской помощи, в первую очередь, в сельской местности, обновления автопарка скорой помощи.

«С этими вопросами напрямую связана инициатива о дополнительном открытии бюджетных мест в вузах. Для нас это очень актуально», – подчеркнул Алексей Островский, выразив надежду, что такие позитивные изменения вкупе с федеральными программами «Земский доктор», «Земский учитель» и действующими мерами региональной поддержки позволят решить проблему кадрового дефицита в здравоохранении и образовании, что особенно остро ощущается на селе.

«Убежден, что послание Президента поможет детализировать наши планы работы по социально-экономическому развитию региона и будет способствовать улучшению качества жизни смолян», – заключил губернатор.