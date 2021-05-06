Ставка на целевое обучение

Фото: администрации Смоленской области.

О подготовке студентов в регионе, в том числе и студентов-целевиков, о мерах их поддержки и о возможностях расширения практики целевого обучения говорили на первом заседании Координационного совета по вопросам высшего образования и науки, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В мероприятии приняли участие руководители профильных органов исполнительной власти и вузов региона, Общественной палаты Смоленской области.

В настоящее время на территории региона работают 17 вузов, где проходят обучение более 22 тысяч студентов – это серьёзный актив для интеллектуального и профессионального развития Смоленщины.

Я б в учёные пошёл…

«Рассчитываю, что объединение усилий власти и системы высшего образования будет способствовать созданию конкурентной, привлекательной для молодёжи и преподавателей образовательной и научной среды и, как следствие, закреплению выпускников с высшим профессиональным образованием в регионе», – подчеркнул в своём выступлении губернатор Алексей Островский.

Глава региона также добавил, что в Смоленской области проводится большая работа, нацеленная на то, чтобы стимулировать будущих специалистов к исследовательской деятельности. И она будет продолжена в 2021 году. Запланированы конкурсы молодых учёных и студенческих научных работ, фестиваль «НАУКА 0+» и областная научно-практическая конференция студентов и обучающихся «Шаг в науку».

Стоит отметить, что работа с будущими студентами начинается ещё со школьной скамьи – с профориентации, к которой привлекаются и потенциальные работодатели. Так, например, ежегодно проводится «Неделя профориентации», в рамках которой для старшеклассников, выпускников колледжей и техникумов проходят различные мероприятия – ребят ориентируют на продолжение обучения в вузах области. Необходимую информацию потенциальные абитуриенты и их родители могут получить и в рамках «дней открытых дверей», которые организуют вузы.

Для школ и соцсферы

Один из вопросов повестки заседания был посвящён практике целевого обучения. В настоящее время в государственных вузах на территории региона учатся 1247 студентов-целевиков . Это будущие медики, учителя, а также специалисты в сфере сельского хозяйства.

Целевое обучение ведётся и для нужд социальной сферы Смоленщины. В СмолГУ оно осуществляется по направлениям подготовки педагогического и психолого-педагогического образования. Что касается Смоленского государственного медицинского университета, то проведённая совместно с администрацией региона работа позволила увеличить количество выпускаемых целевиков для работы по наиболее востребованным в регионе специальностям.

К целевому обучению в качестве заказчиков активно привлекают предприятия. Такое тесное взаимодействие строится в рамках деятельности образовательно-производственных кластеров, созданных по поручению губернатора.

Кроме того, выпускники смоленских вузов в целом и выпускники-целевики, в частности, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Так, например, молодым учителям в регионе установлена ежемесячная доплата к заработной плате, которую им начисляют в течение пяти лет после окончания вуза. Также они могут получить выплату первоначального взноса по ипотеке. Молодым врачам предоставляется единовременное денежное пособие, и, кроме того, работникам, обучавшимся на условиях целевого договора, выплачивается компенсация за наём жилья.

В ближайшее время студентов-целиков в регионе должно стать больше.

«Принимая во внимание, что целевое обучение – это один из инструментов обеспечения потребности региональной экономики в кадрах, а также учитывая, что Президент РФ дал поручение расширить практику заключения договоров о целевом обучении, важно максимально активизировать работу всех заинтересованных сторон по повышению эффективности целевого обучения на территории Смоленской области», – отметила в своём выступлении руководитель департамента по образованию и науке Елена Талкина.

По ее словам, в настоящее время существуют механизмы расширения практики целевого обучения. В частности, речь идёт о заключении целевых договоров со студентами старших курсов и о приглашении работодателей непосредственно в вузы для подбора будущих сотрудников. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством.