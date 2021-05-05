Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 мая: более 46 тысяч смолян вакцинировались

За последние сутки в регионе от коронавируса умерло 2 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Смоленской области от коронавируса умерло 2 человека. Всего с начала пандемии число летальных исходов достигло 910, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

46 человек заразились за последние сутки, 32 - выздоровели. Общее число положительных тестов за минувший год составило 29 696, выздоровевших - 28 066.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Также по информации регионального Оперштаба стало известно, что сутки ранее под медицинским наблюдением находились 2372 человека, из них 1841 - в режиме самоизоляции, 531 - в стационаре.

Помимо этого, за минувшие сутки в регионе было вакцинировано 958 человек, из них 757 - полностью завершили вакцинацию. Всего первым компонентом вакцины привиты 65 927 смолян, 46 031 житель Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

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