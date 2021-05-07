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Здоровье7 мая 2021 11:48

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 мая: число заразившихся в регионе близится к 27 тыс

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 7 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки от коронавируса в регионе погиб 1 человек.

За сутки от коронавируса в регионе погиб 1 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области достигло цифры 29 778, из них 40 - за последние сутки. За тот же период 21 человек выздоровел и снял с себя статус «ковид-положительного». Всего с начала пандемии 28 109 человек в регионе успешно перебороли коронавирус.

За последние сутки погиб 1 человек, всего за год - 915, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 6 мая в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 2315 человек, из них 1776 - в режиме самоизоляции, 539 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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