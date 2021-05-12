Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 мая: 42 новых заболевших

Еще три смерти зарегистрированы от вируса в регионе за сутки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 36 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Еще три смерти зарегистрированы от вируса.
С начала пандемии в регионе 29 984 человек заразились COVID-19, выздоровели – 28 261, умерли – 924.
Напомним, 11 мая еще две смерти была зарегистрированы от коронавируса в регионе.