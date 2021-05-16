Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 мая: 38 выздоровевших

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 38 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Еще семь смертей зарегистрировано от вируса.
С начала пандемии в регионе 30 188 человек заразились COVID-19, выздоровели – 28 433, умерли – 948.
Напомним, 15 мая на Смоленщине 5 человек умерли от инфекции.