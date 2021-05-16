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Здоровье16 мая 2021 11:25

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 мая: 38 выздоровевших

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 38 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще семь смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 188 человек заразились COVID-19, выздоровели – 28 433, умерли – 948.

Напомним, 15 мая на Смоленщине 5 человек умерли от инфекции.

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