Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 мая: 38 выздоровевших

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 38 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще семь смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 188 человек заразились COVID-19, выздоровели – 28 433, умерли – 948.

Напомним, 15 мая на Смоленщине 5 человек умерли от инфекции.