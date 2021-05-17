В Смоленске в честь Дня Победы провели турнир по дзюдо. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Во дворце спорта «Юбилейный» в первенстве приняли участие более ста юношей и девушек от 14 до 16 лет. Традиционный турнир собрал молодых дзюдоистов не только из Смоленской области, но и других субъектов страны.

«На сегодняшний день очень важно вовлечь молодежь в спорт, и особенно в те виды, которые входят в программу Олимпийских игр», - уверен секретарь регионального отделения «Единой России», глава попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области Игорь Ляхов.

Фото: «Единая Россия».

На Смоленщине предпринимаются конкретные меры для достижения этих целей. Отмечалось, что немалую роль в этом играет оснащенность районов площадками для занятий спортом: «Недавно в городе Ярцево в рамках проекта «Детский спорт» мы отремонтировали и запустили новый фитнес зал. Он поможет разгрузить действующий борцовский зал и привлечь новых спортсменов. Сейчас мы обсудили возможность совместного обустройства уличной части без привлечения бюджетных денег. На других территориях благодаря поддержке партии «Единая Россия» уже сделаны существенные шаги в организации таких площадок», - рассказал Игорь Ляхов. Также он подчеркнул, что в будущем это поможет вырастить здоровое поколение, которое будет защищать честь страны и подавать пример для ребят, еще не решивших, чем они будут увлекаться в жизни.

На турнире в честь 76-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне особое внимание уделялось не только его патриотической составляющей, но и подчеркивалась важность получения опыта спортивной борьбы.

«Любые соревнования - это один из этапов подготовки к более серьезным состязаниям, к первенству России. Это часть тренировочного процесса», - отметил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Фото: «Единая Россия».

Действительно, как пояснил старший тренер команды Смоленской области по дзюдо во всех возрастных группах Виктор Шляхтин, по итогам кубка будет сформирован состав участников для международного турнира Победы, который пройдет в июле текущего года в Севастополе.

«Это первенство является отборочным. Мы сейчас смотрим наших спортсменов, и те, кто достойно выступит и покажет хороший результат, войдут в сборную региона для поездки на этот крупный турнир городов-героев», - рассказал Виктор Шляхтин о дальнейших перспективах, которые ждут сегодняшних призеров.

Безусловно, в число победителей надеется попасть каждый участник. Своими секретами, помогающими стать лучшим в схватке, поделился 15-летний Дмитрий Коробков из Демидова: «Необходима крепкая воля, стойкость и усиленные тренировки. Очень надеюсь, что моя техника и природная сила помогут и дальше выигрывать и повышать уровень мастерства».

Фото: «Единая Россия».

Стоит отметить, что дзюдо является одним из самых популярных видов восточных единоборств. На сегодняшний день в состав Международной федерации входят 178 стран – этим боевым искусством занимаются свыше 20 миллионов человек.