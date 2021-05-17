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Общество17 мая 2021 15:40

Резкий старт: LADA Sport ROSNEFT одержала две победы в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок

Наиболее успешными для команды оказались заезды самого престижного класса «Туринг»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на первом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). На трассе «Смоленское кольцо» в прошедшие выходные команда одержала две победы. Золотые кубки завоевали пилоты, выступавшие в классах «Туринг» и «Супер-Продакшн» за рулем автомобилей LADA Vesta Sport TCR и LADA Vesta 1.6T. По итогам первого этапа сезона LADA Sport ROSNEFT вошла в число лидеров Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам во всех трех классах, в которых принимала участие.

Наиболее успешными для команды оказались заезды самого престижного класса «Туринг». Лучшими в этом классе стали пилоты Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. В «Супер-Продакшн» золото выиграл Владимир Шешенин, а третью ступень пьедестала почета занял еще один пилот LADA Sport ROSNEFT Андрей Петухов.

Сенсацией этапа стал дебютант класса «Туринг-Лайт» Иван Чубаров. Выступающий за рулем автомобиля LADA Granta R1 пилот уже на старте первого заезда вышел в лидеры, а спустя полтора десятка кругов выиграл свою первую гонку. По итогам всех заездов Чубаров стал серебряным призером в своем зачете.

Напомним, Роснефть» с 2015 года выступает генеральным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов LADA и продвигая российский автоспорт. Благодаря этому сотрудничеству LADA Sport ROSNEFT сегодня ведущая команда РСКГ.

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