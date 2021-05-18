Сотрудники Ижорских заводов: «Если есть желание, будет и зарплата, и карьера»

Фото: Ижорские заводы.

Все знают, что Санкт-Петербург – культурная столица России, но помимо этого город на Неве еще и крупный промышленный центр. С момента основания города здесь традиционно много рабочих, и, вопреки распространенному мнению, жили они вовсе не бедно. Правда, работать для этого приходилось много и тяжело. Сегодня условия труда на промышленных предприятиях Петербурга гораздо легче и комфортнее. Яркий тому пример – «Ижорские заводы» – одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга и всей России. Завод проводит программы модернизации и технического перевооружения, ремонтирует цеха, бытовые помещения, автоматизирует производство. А рабочие могут рассчитывать на достойную (и что немаловажно - «белую»!) зарплату, внушительный соцпакет и хорошие условия труда.

Сейчас предприятие выполняет несколько крупных заказов для российских и зарубежных атомных электростанций. Производственных мощностей для этого хватает, но требуются люди - квалифицированные рабочие и инженеры. Поэтому «Ижорские заводы» активно набирают сотрудников. Многие приезжают сюда работать из регионов - не только из ближайших Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, но даже из Сибири. Иногородним работникам помогают с переездом, частично возмещают расходы на аренду жилья. А все без исключения сотрудники могут рассчитывать на ДМС, компенсацию питания, путевок в детские лагеря, частичную оплату проезда для тех, кто пользуется электричками.

Что сегодня означает - «работать на заводе», можно ли сделать карьеру на производстве и как быть, если опыта не хватает? Об этом рассказали сотрудники одного из крупнейших предприятий по производству атомного и нефтехимического оборудования.

Предприятие ценит своих сотрудников и создает максимально комфортные условия для роста и развития каждого работника. Фото: Ижорские заводы.

РОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Слесарь механосборочных работ Сергей Муравлев на «Ижорских заводах» уже 18 лет. Пришел сюда из частного предприятия и прежде всего - за стабильностью.

- Опыта работы у меня тогда не было, но, помню, подумал: предприятие большое, зарплата белая, есть возможность обучиться. Не сразу, но можно закрепиться, – рассказывает Сергей Муравлев. – Как показало время, не прогадал. За все годы с зарплатой проблем не было, хороший соцпакет – отпуск, больничный. Сейчас у меня высокая квалификация и я понимаю, что могу развиваться и дальше.

Первое время Сергей нарабатывал опыт, постоянно повышал свой профессиональный уровень, отслеживал и старался внедрять в свою работу разные нововведения. За годы работы получил 6 разряд, прошел дополнительное обучение по специальностям электросварщик ручной и полуавтоматической сварки, газорезчик, стропальщик, машинист подъемников. Успешно прошел аттестацию на право самостоятельно проводить технический контроль качества. Благо, возможность обучения, причем, бесплатного, на «Ижорских заводах» есть у каждого, было бы желание. В 2009 году Сергей получил звание передовика производства, а в 2016-м занял 1-е место в Конкурсе профессионального мастерства среди рабочих предприятий группы ОМЗ в номинации лучший слесарь-сборщик. Кроме гордости за себя и уважения коллег, победители профессиональных соревнований получают и материальное поощрение.

- Чтобы стать квалифицированным сотрудником, требуется время, ответственность. Нужно понять специфику производства. Не всегда все идет гладко, но главное - это желание работать, стремиться к чему-то большему, развивать свои профессиональные качества, - добавляет Сергей Муравлев.

Ижорские заводы постоянно расширяют компетенции по производству оборудования для нефтегазовой и химической отраслей промышленности. Фото: Ижорские заводы.

ПРИХОДИ - НАУЧИМ

Когда мы слышим о модернизации производства, то не всегда понимаем, что же это конкретно означает. Бригадир токарей-расточников, оператор обрабатывающего центра Ариес-4 Михаил Гаврилов может не только много об этом рассказать, но и объяснить, что называется, «на пальцах».

- Я пришел на «Ижорские заводы» в 2004 году учеником подручного и можно сказать, что техническое перевооружение производства отчасти происходило на моих глазах. Работать начинал на токарных станках с ручным управлением, а сейчас работаю на 5 координатном фрезерном станке с числовым программным управлением. Это когда деталь или режущий инструмент перемещается по пяти различным осям одновременно. Такая обработка позволяет изготавливать очень сложные детали, и именно поэтому она особенно популярна в машиностроении, - рассказывает Михаил Гаврилов.

Современное оборудование требует новых знаний, но получить их не проблема. Если есть техническая база, то освоить специфику и обучиться работе на станках можно уже непосредственно на производстве. Было бы желание.

- Тут все зависит от человека, потому что научиться или переобучиться может каждый. Если ты готов воспринимать информацию, работать, повышать квалификацию, то можно и сделать карьеру на производстве, и получить разряд. Чем выше твой профессиональный уровень, тем лучше зарплата, - добавляет Михаил.

Впрочем, и сама работа на производстве – это уже развитие. Задачи поступают самые разные, иногда для их решения требуется нестандартный подход. Так что работать приходится не только руками, но и головой. Зато результат вызывает гордость.

– Предприятие производит оборудование для атомных электростанций в России, Китае, Индии, Турции и Республике Бангладеш. Мне очень приятно, что в этой большой работе есть и мой вклад, – говорит Михаил Гаврилов.

ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА

Кто приходит работать на «Ижорские заводы», чаще всего остается надолго. Во многом это обусловлено хорошими условиями – стабильной и белой зарплатой, компенсациями, льготами, комфортными бытовыми условиями.

- Придя работать на Ижору, вы получаете уверенность в завтрашнем дне. Работа есть, ее много она разноплановая и интересная. А еще это одно из немногих предприятий, где вас бесплатно обучат, обеспечат всем необходимым для комфортной и безопасной работы – спецодеждой, обувью, средствами защиты и так далее, – говорит бригадир сварщиков Роман Ченин.

Однако многие сотрудники ценят свое предприятие еще и за здоровую атмосферу в коллективе. Здесь всегда готовы помочь профессиональным советом как друг другу, так и новичкам, поддержать коллегу. Такой подход, по признанию самих работников, значительно повышает эффективность труда, а значит, влияет и на зарплату. Главное, чтобы каждый понимал - работа в команде требует активного участия. Многие приходят, позарившись на хорошую зарплату, но желание трудиться у них отсутствует. Такие на производстве долго не задерживаются.

– Бригады у нас дружные, есть и взаимопомощь, и взаимовыручка, главное – это стремление работать, ведь от твоих действий в том числе зависит, сделает ли команда план, – говорит Роман Ченин.

Впрочем, это вовсе не значит, что менее опытных сотрудников бригада не примет.

– Если видно, что человек толковый, он хочет работать, пусть у него пока что-то не получается, значит это уже перспективный работник. И такие люди нам нужны, – добавляет Роман.

СПРАВКА

«Ижорские заводы» считаются эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики и нефтепереработки. Среди продукции реакторы гидроочистки, гидрокрекинга и другая уникальная техника. В числе партнеров предприятия такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и другие. Это позволяет «Ижорским заводам» участвовать в самых перспективных отечественных проектах.