Работу 12-летней смолянки выставили в Третьяковской галерее. Фото: автора.

МТС и Государственная Третьяковская галерея в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М» открыли специальную экспозицию “Искусство в космическом пространстве”. В нее вошли работы 15-ти детей со всей страны. В числе победителей - работа «Космическая сладость» смоленской школьницы Елизаветы Викентьевой.

Онлайн-конкурс для молодых и творческих ребят проходил на сайте проекта «Поколение М». На протяжении всего конкурса известный российский скульптор, художник и автор инсталляций Ростан Тавасиев помогал юным художникам создавать картины на космическую тематику. На конкурс прислали более двух тысяч работ, из которых 15 лучших вошли в состав мультимедийного спецпроекта главного музея страны. Рисунки талантливых детей объединились в единую цифровую инсталляцию: «планета», состоящая из работ-победителей, динамично вращается на фоне бескрайнего космоса.

Финалисты конкурса в рамках проекта «Поколение М». Фото: автора.

Работа Елизаветы Викентьевой раскрывает тему космического питания. «Я люблю рисовать еду и разные десерты, при этом мне очень интересна тема космоса, поэтому решила объединить две идеи в одну», - говорит о своей работе Елизавета.

Школьница поступила в «художку» совсем недавно - в 2020 году, и уже успела добиться успеха и признания благодаря проекту «Поколение М». Лиза планирует окончить художественную школу и продолжить обучение по этому направлению. Благодаря победе в конкурсе талантливая школьница отправилась в столицу на награждение и увидела среди шедевров живописи Третьяковской галереи свою работу.

«Каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческого благотворительного проекта, который мы реализуем в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями России. Сегодня уже 30 миллионов детей из всех регионов России прошли обучение с использованием digital-инструментов по более чем 15 направлениям творчества. 638 талантливых детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения и продолжают развитие под руководством мастеров, - рассказал президент МТС Вячеслав Николаев. На награждении победителей также присутствовала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать для детей в рамках проекте «Поколение М» эффективную систему творческих лифтов в направлении изобразительного искусства, предоставив ребятам со всей России возможность бесплатно учиться у лучших педагогов, развивать свой талант и представить свои работы в Третьяковской галерее. В этом году мы не только предложили участникам нестандартную тему для творчества, но и привлекли к проекту художника Ростана Тавасиева, который стал наставником ребят и вдохновил их на создание эскизов для цифрового объекта. Мы ожидаем, что нестандартный формат экспозиции вызовет живой интерес аудитории», - отметила Зельфира Трегулова.

Специальная экспозиция «Искусство в космическом пространстве». Фото: автора.

Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня. Реализуемый совместно с главным музеем страны конкурс проводится ежегодно, поэтому нынешние и будущие участники уже с нетерпением ждут свою «минуту славы».

Специальная экспозиция «Искусство в космическом пространстве». Фото: автора.

Напомним, «Поколение М» – федеральная благотворительная программа МТС. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте pokolenie.mts.ru дети со всей страны могут поучаствовать в конкурсах, онлайн мастер-классах и упражнениях от звезд по разным направлениям. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях до выхода на большую сцену со звездами, выставок работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. При этом все действия детей в группах и на сайте «Поколения М» МТС «монетизирует» в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. Так, уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.