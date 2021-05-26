Бригада, на выезд!

Губернатор Алексей Островский наградил сотрудников «скорой помощи». Фото: администрация Смоленской области.

Все мы с детства знаем, что при несчастных случаях, травмах и состояниях, требующих неотложного медицинского вмешательства, надо звонить в «скорую». Ее сотрудники круглосуточно выезжают на вызовы и первыми оказывают экстренную помощь пациентам, проявляя настоящее мужество в борьбе за их жизнь и здоровье.

От оперативности и профессионализма врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей экипажей зависит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде. Такая работа требует не просто особой стрессоустойчивости, но и повышенной ответственности, самоотверженности и выдержки.

День в календаре

Сотрудники «скорой» в период распространения новой коронавирусной инфекции оказались в эпицентре пандемии. Именно на эту службу легла колоссальная нагрузка по транспортировке и оказанию медицинской помощи тяжелым пациентам с COVID-19.

До 2021 года у работников скорой медицинской помощи не было «своего» праздника. Но благодаря инициативе Президента РФ Владимира Путина он появился в российском календаре и получил заслуженный статус общегосударственного. 28 апреля этого года в нашей стране впервые отмечался День работника скорой медицинской помощи.

Этот праздник является профессиональным почти для тысячи смолян – именно столько человек в настоящее время работает в отделениях и на станциях скорой помощи региона. Ежедневно в круглосуточном режиме на линиях дежурит не менее 76 выездных бригад. Немаловажно, что все подразделения скорой медицинской помощи оснащены комплектами бортового навигационно-связного оборудования и диспетчерским программным обеспечением, что позволяет оперативно управлять транспортом и эффективно осуществлять логистику бригад. Это в конечном итоге сокращает время прибытия врачей к пациенту.

Низкий поклон!

Губернатор Алексей Островский наградил сотрудников «скорой помощи». Фото: администрация Смоленской области.

Смолян–сотрудников скорой помощи чествовали в администрации области. В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии со словами приветствия, глава региона выразил благодарность всем работникам скорой медицинской помощи за напряженный труд в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Я искренне признателен, что вот уже более года вы в буквальном смысле слова находитесь на передовой борьбы с распространением коронавируса, противодействуете пандемии, спасаете жизни смолян, мужественно исполняете свой долг, подчас рискуя собственным здоровьем. Вызывает благодарность и уважение ваша крайне напряженная и в высшей степени ответственная работа. Низкий вам поклон!» – отметил Алексей Островский.

Условия труда

Губернатор Алексей Островский наградил сотрудников «скорой помощи». Фото: администрация Смоленской области.

В своем выступлении глава региона также подчеркнул, что в Смоленской области проводится целенаправленная работа по улучшению материально-технической базы станций скорой медицинской помощи, повышению квалификации медработников, увеличению уровня их материального благополучия.

Также администрация области продолжает реализацию поручений президента и правительства в части совершенствования условий труда медработников, в стопроцентном объеме выполняя все показатели «дорожных карт» по повышению зарплат.

Вместе с тем в этом направлении многое еще предстоит сделать.

«Часто бывая в муниципалитетах, я вижу, в каких непростых условиях вам приходится трудиться. Мы продолжим работу по решению задач, касающихся модернизации системы здравоохранения – оснащению станций скорой помощи современным, высокотехнологичным оборудованием, расширению диагностических возможностей городских и сельских лечебных учреждений, обновлению парка медицинского автотранспорта», – заверил глава региона.

В честь профессионального праздника Алексей Островский вручил награды сотрудникам скорой медицинской помощи, которые трудятся в различных районах Смоленщины. Лучшие представители службы получили Благодарственные письма губернатора и Почетные грамоты администрации Смоленской области за многолетний, добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей.