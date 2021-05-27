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Здоровье27 мая 2021 11:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 мая: в регионе продолжает расти число погибших

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще пять человек погибли за последние сутки от коронавируса, 61 заболели.

Еще пять человек погибли за последние сутки от коронавируса, 61 заболели.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще пять человек погибли за последние сутки от коронавируса, 61 заболели, сообщает столичный Оперативный штаб. Общее число смертельных исходов достигло 1006, положительный диагноз поставлен 30 830 жителям региона.

В то же время еще 51 человек справился с болезнью, всего инфекцию смогли побороть 29 039 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» сообщал, что коронавирус фиксировался на 13 территориях. Также в регионе продолжает работать мобильный пункт вакцинации.

Накануне в деревне Нарытка Темкинского района встретили автопоезд «Здоровье Смоленщины». Рядом с автопоездом выстраивались целые очереди из местных жителей, желающих получить консультации квалифицированных специалистов. В их числе два кардиолога, эндокринолог, лор, окулист, гинеколог, два врача ультразвуковой диагностики, медсестра функциональной диагностики, невролог, терапевт и онколог. Все медицинские услуги селянам оказывались бесплатно.

В рамках работы автопоезда «Здоровье Смоленщины» врачи осмотрели 97 жителей деревни. Из них 23 человека получили прививку от COVID-19.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины» – это мобильные медицинские комплексы с современным диагностическим оборудованием. Они позволяют сдать анализ крови на уровень сахара и холестерина, а также сдать цитологию шейки матки. Здесь же местные жители могли пройти ЭКГ, флюорографию, УЗИ брюшной полости и т.д.

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