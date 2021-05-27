В Смоленской области полицейские подозреваются в краже и торговле сигаретами без акцизов

В Смоленской области обнаружили крупный склад с контрафактными сигаретами. Фото: из архива Смоленской таможни.

В рядах полиции скандал - сотрудники МО МВД России «Вяземский» подозреваются в краже и торговле сигаретами без акцизов, которые были вещдоком.

Как стало известно «КП» из собственного источника, действовали правоохранители в составе преступной группы. Однако имена всех пока установить не удалось.

Как сообщил источник «КП», большая партия сигарет без акцизных марок обнаружена в нескольких гаражных боксах в райцентре. По имеющимся данным, речь идет о почти 54 тысячах пачек табака. Общая сумма ущерба оценивается почти на 4 млн рублей.

Ранее издание сообщало, что житель Смоленской области незаконно получил 70 тысяч рублей.