Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 мая: 6 новых смертей от COVID-19

С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 62 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще шесть смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 718, умерли – 974.

Напомним, 20 мая на Смоленщине 61 человек вылечился от инфекции.