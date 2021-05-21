Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 мая: 6 новых смертей от COVID-19

С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 62 человека.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Еще шесть смертей зарегистрировано от вируса.
С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 718, умерли – 974.
Напомним, 20 мая на Смоленщине 61 человек вылечился от инфекции.