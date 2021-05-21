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Здоровье21 мая 2021 12:07

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 мая: 6 новых смертей от COVID-19

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19.

С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 62 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще шесть смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 472 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 718, умерли – 974.

Напомним, 20 мая на Смоленщине 61 человек вылечился от инфекции.

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