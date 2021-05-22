Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 мая: более 30,5 тысяч зараженных COVID-19

За сутки в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 58 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще пять смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 533 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 776, умерли – 979.

Напомним, 21 мая на Смоленщине зарегистрировали 6 новых смертей от инфекции.