Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 мая: более 30,5 тысяч зараженных COVID-19

За сутки в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 58 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Еще пять смертей зарегистрировано от вируса.
С начала пандемии в регионе 30 533 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 776, умерли – 979.
Напомним, 21 мая на Смоленщине зарегистрировали 6 новых смертей от инфекции.