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Здоровье22 мая 2021 11:12

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 мая: более 30,5 тысяч зараженных COVID-19

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 58 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще пять смертей зарегистрировано от вируса.

С начала пандемии в регионе 30 533 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 776, умерли – 979.

Напомним, 21 мая на Смоленщине зарегистрировали 6 новых смертей от инфекции.

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