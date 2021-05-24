Смоляне принимают участие в электронном предварительном голосовании. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Впереди неделя, которая решит, кто представит «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Госдуму. Проголосовать могут избиратели, которые прошли регистрацию на сайте pg.er.ru. Она открыта до 28 мая. Для этого необходимо авторизоваться через «Госуслуги».

Если вы уже зарегистрировались, нажмите «Хочу проголосовать» на главной странице сайта pg.er.ru, а затем – «Бюллетени». Жителям Смоленской области доступны два бланка: для голосования по списку и по одномандатному избирательному округу (№175 или №176). Выберите одного или нескольких кандидатов, которых хотите поддержать. Затем нажмите «Проголосовать» и подтвердите свое решение в окне всплывающего уведомления. После этого ваш голос будет принят и защищен специальным ключом.

Ранее, 23 мая, в Центральном исполнительном комитете «Единой России» состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования.

«Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», – отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде партии 19 июня.