Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 мая 2021 11:28

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 мая: число погибших выросло до 995

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще 5 человек погибли за последние сутки от коронавируса в Смоленской области, у 58 пришли положительные тесты.

Еще 5 человек погибли за последние сутки от коронавируса в Смоленской области, у 58 пришли положительные тесты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 5 человек погибли за последние сутки от коронавируса в Смоленской области, у 58 пришли положительные тесты. Таким образом, общее число погибших выросло до 995, заболевших – до 30709. В то же время за сутки справились с болезнью 54 жителя региона, за все время наблюдений «ковид» победили 28 930 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в регионе наращивают темпы прививочной компании. Ранее департамент по здравоохранению Смоленской области сообщал, что мобильная прививочная бригада работала на рынке в поселке Озерный.

Вакцину медики перевозят в специальных термосумках, чтобы поддерживать нужную температуру. Прививку делают прямо в автомобиле скорой помощи. Перед уколом врач обязательно проводит осмотр и следит за состоянием пациента и после того, как введет вакцину.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости