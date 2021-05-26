Рисунок юной смолянки выставили в главном музее России

15 работ юных художников со всей страны выставили в Третьяковской галерее. Фото автора.

Работа Елизаветы Викентьевой из Смоленска появилась в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу. Рисунок нашей школьницы вошел в первую цифровую экспозицию, в которой представлено 15-ть работ детей со всей страны. С юным талантом пообщался корреспондент “АиФ-Смоленск”.

Экспозиция с работами юных художников из разных уголков России в Третьяковской галерее. Фото автора.

Рисунки, отправленные в космос

Специальную экспозицию «Искусство в космическом пространстве» открыли МТС и Государственная Третьяковская галерея в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». В нее вошли работы 15-ти детей со всей страны, в том числе и «Космическая сладость» смоленской школьницы Елизаветы Викентьевой.

Онлайн-конкурс для молодых и творческих проходил на сайте проекта «Поколение М».Ребята не были одни - известный скульптор, художник и автор инсталляций Ростан Тавасиев поддерживал их на протяжении всего «космического» конкурса, обсуждал идеи ипомогал создавать работы о космосе.

Молодежь из разных уголков страны прислала более двух тысяч работ, из которых отобрали 15 лучших и включили в состав мультимедийного спецпроекта главного музея страны. Рисунки объединились в общую цифровую инсталляцию: «планета», состоящая из работ-победителей, динамично вращается на фоне бескрайнего космоса.

Работа Лизы из Смоленска раскрывает тему космического питания. «Я люблю рисовать еду и разные десерты, при этом мне очень интересна тема космоса, поэтому решила объединить две идеи в одну», - говорит о своей работе школьница. Она поступила в «художку» совсем недавно - в 2020 году, и уже успела добиться признания благодаря участию в проекте. Лиза планирует окончить художественную школу и продолжить обучение по этому направлению.

Работа юной смолянки носит название «Космическая сладость». Фото автора.

«Про конкурс узнала из соцсетей, решила поучаствовать, подумала, вдруг повезёт? Но прежде, чем сдать работу, я ее переделывала 3 раза. То цвет не подходил к тематике конкурса, то детали какие-то мне не нравились, не знаю...видимо, не зря переделывала, очень рада, что попала в число победителей, я не ожидала», - рассказала девочка.

Знакомство со столицей

Став финалистом конкурса, Лиза отправилась в Москву на награждение и увидела среди шедевров живописи Третьяковской галереи свою работу. В ходе творческого «турне» дети-призеры поближе познакомились со столицей: насладились видами города, узнали о его истории и особенностях. У конкурсантов была возможность «прокачать» навыки рисования на мастер-классе Ростана Тавасиев и проникнуться картинами на новой выставке Третьяковки о романтизме. После культурной программы прошла церемония награждения, во время которой детей торжественно поздравили Президент компании МТС Вячеслав Николаев и первые лица МТС и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Вячеслав Николаев и Зельфира Трегулова торжественно поздравили детей. Фото автора.

«Каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческо-благотворительного проекта. За время реализации проекта 638 талантливых детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения и продолжают развитие под руководством мастеров», - отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Многолетнее сотрудничество позволило нам создать для детей в рамках проекта «Поколение М» эффективную систему творческих лифтов в направлении изобразительного искусства, предоставив ребятам со всей России возможность бесплатно учиться у лучших педагогов, развивать свой талант и представить свои работы в Третьяковской галерее», - отметила Зельфира Трегулова.

Специальную экспозицию «Искусство в космическом простран- стве» открыли МТС и Государствен- ная Третьяковская галерея. Фото автора.

Искусство онлайн

«Поколение М» даёт отличную возможность детям из разных уголков страны онлайн получить качественные знания и научиться применять их на практике: особенно такой формат стал актуален в период вынужденных коронавирусныхограничений, когда в нашей жизни не хватало творчества и интересных активностей.

Елизавета Викентьева из Смоленска вошла в число победителей конкурса. Фото автора.

«В 2020 году мы оказались в непривычной ситуации: пандемия закрыла нас по домам, ограничив доступ к офлайн работе, учебе, увлечениям и хобби. Особенно непросто было семьям с детьми, так как родители вынуждены были из дома организовать для детей и учебу, и спортивную секцию, и творческий досуг. Уверен, что наша творческо-благотворительная программа «Поколение М» стала одной из площадок, с помощью которых дети Смоленской области смогли реализовать свой творческий потенциал при помощи онлайн-инструментов, в том числе в период затяжной пандемии. Победа ребенка из небольшого города, который благодаря таланту может заявить о себе на всю страну и исполнить свою мечту – еще одно доказательство того, что проект работает, а для детского творчества нет преград – ни территориальных, ни технологических», — отметил директор филиала МТС в Смоленской области Виталий Рыбак.

Востребованность таких онлайн-инструментов для развития детского творчества подтверждается статистикой: за все время существования на площадках «Поколение М» 30 миллионов детей из всех регионов России прошли обучение с использованием digital-инструментов по более чем 15 направлениям творчества. Среди них не только изобразительное искусство, но и дизайн, фотография, экология, курсы для блогеров и режиссеров. Осенью 2021 года детей ждет новый творческий сезон проекта с самыми разнымионлайн-площадками.

Творчество во имя добра

Но помимо творческой составляющей, «Поколение М» - крупная благотворительная программа. Проект с момента созданияподдерживает идею развития творческих детей из регионов и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Юные россияне учатся, общаются, развиваются, получают стажировки в крупнейших киностудиях, выставляются в Третьяковской галерее и поступают в ГИТИС. При этом все их действия в группах и на сайте «Поколения М» МТС монетизирует в «живые деньги» и отправляет на лечение тяжелобольных детей.

На сегодняшний день удалось собрать более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Поэтому для того, чтобы помочь тяжелобольному ребёнку, не нужно тратить деньги или куда-то идти. Достаточно зайти на сайт проекта и поучаствовать в образовательных мастер-классах, посетить уроки и пообщаться со своими сверстниками из друзей регионов страны. И вы уже сыграете роль в лечении и даже сохранении жизни одного ребёнка.

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Специальная цифровая экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня.