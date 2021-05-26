Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 мая: число погибших превысило 1000

1001 человек погиб с начала пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 60 положительных тестов на коронавирус. 58 человек успешно перебороли вирус и выписались. Ещё 6 человек погибло.

С начала пандемии в регионе 30 769 человек заразились COVID-19, 28 988 выздоровели. 1001 человек умерло, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

По информации регионального Оперштаба, по состоянию на 25 мая в области в общей сложности под медицинским наблюдением находились 2577 человек, из них 1854 - в режиме самоизоляции, 723 - в стационаре.