Вперед за победой!

16-летний смолянин отправится на паралимпийский чемпионат. Фото: Андрей Смирнов.

Депутат областной Думы подарил электроколяску смоленскому спортсмену, который представит Смоленскую область на чемпионате России по паралимпийскому виду спорта бочча.

16-летний смолянин отправится на паралимпийский чемпионат. Фото: Андрей Смирнов.

Вадиму Нестерову 16 лет. Все эти годы он провел в инвалидном кресле, а с 2015-го парень стал серьезно заниматься бочча. Спорт не только физически развивает ребят с ограниченными возможностями здоровья, но и заставляет мыслить логически.

Бочча имеет сходство с боулингом или керлингом. Игра проходит в команде, у каждой свой набор мячиков. Белый в игре выполняет роль цели, располагаясь у самого края поля. Игроки должны любыми доступными им способами кидать цветные мячи так, чтобы они ложились как можно ближе к цели.

«Самое главное – моделировать ситуацию в голове. Например, соперник поставил тебе мяч, ты должен закрыться, чтобы он набрал меньше очков. Важно думать и понимать, как ты бросишь первый мяч, потому что от этого зависит судьба твоей игры в дальнейшем. Я планирую и дальше заниматься бочча, вот сейчас мы едем на чемпионат России, хочу там достичь максимального результата», – поделился Вадим. Чтобы быть мобильнее в игре, Вадиму нужна была дорогостоящая электрическая коляска. Приобрести ее помог депутат Смоленской областной Думы Артем Малащенков.

«С Вадимом мы познакомились еще зимой, я снял с «Елки желаний», которая работала в региональной общественной приемной партии, письмо от него. Приехал дарить смарт-часы, которые он хотел. Тогда мама рассказала, что мальчик давно занимается паралимпийским видом спорта бочча, и семья пыталась найти средства на новую коляску. Я не смог остаться в стороне, заказал ее, в конце апреля парень уже осваивал новое средство передвижения», – рассказал Артем Малащенков. Вадим пригласил депутата на тренировку, чтобы рассказать об игре подробнее и показать коляску в действии.

Тренирует ребят с ограниченными возможностями здоровья Евгений Билик. Он рассказал, что в Смоленске таких подростков и взрослых людей много, и некоторые достигают хороших результатов в спорте.

Нужно долго и упорно заниматься для достижения результата. Бочча способствует не только физическому и умственному развитию, но и помогает социализироваться ребятам. У меня в группе десять таких спортсменов. Вадим показывает отличные результаты. В 2019 году на первом этапе Кубка России он занял третье место. Оборудование, коляски, конечно, здесь играют важную роль. На электроколяске спортсмен более мобильный, ведь темп игры достаточно динамичный. Моя мечта, чтобы наши ребята вошли в состав паралимпийской сборной России, и это возможно», – уверен Евгений Билик. Он также отметил, что секция открыта для каждого подростка с особенностями развития.