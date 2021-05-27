Подключайся!

Новая услуга предоставляется как юрлицам и индивидуальным предпринимателям, так и населению для подключения к инженерным сетям объектов ИЖС и обеспечения земельных участков инженерными коммуникациями. Фото: предоставлено героем публикации.

На определённом этапе строительства вопрос подключения объекта недвижимости к воде, газу, электросетям, одним словом, к инженерным коммуникациям, становится задачей №1 для инвестора. И до недавнего времени – его головной болью. Ведь, чтобы оформить всё должным образом и получить соответствующее разрешение, необходимо было затратить немало времени и сил. К счастью, сейчас это всё в прошлом.

На Смоленщине появилась услуга по комплексному подключению к инженерной инфраструктуре ресурсоснабжающих организаций АО «Газпром газораспределение Смоленск» (газоснабжение), ПАО «Квадра» (теплоснабжение), СМУП «Горводоканал» (водоснабжение), Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» (электросети). Эту услугу можно получить в любом филиале МФЦ на территории региона в режиме «одного окна». Отличной новостью поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

Новая услуга предоставляется как юрлицам и индивидуальным предпринимателям, так и населению для подключения к инженерным сетям объектов ИЖС и обеспечения земельных участков инженерными коммуникациями. Что позволяет решить вопрос удобно и оперативно.

Отметим, что на данный момент перечень услуг для представителей бизнес-сообщества по принципу «одного окна» в офисах МФЦ регионе достаточно обширен. В их числе – консультирование по порядку предоставления услуг и сроков, подача заявки на техприсоединение, оказание дополнительных сопутствующих услуг, необходимых для её формирования (оформление правоустанавливающих документов на объект недвижимости, приём заявлений на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, градостроительного плана, приём платежей и госпошлин).

«Планируем и в дальнейшем продолжать эту работу. Создав более удобные условия для инвесторов, мы тем самым решаем задачи по открытию новых рабочих мест, комплексному социально-экономическому развитию региона и в конечном итоге созданию комфортной среды для смолян», – считает глава региона.