Игорь Ляхов: Губернатор поддержал инициативу «Единой России» не расширять мусорный полигон под Вязьмой

Фото: smolensk.er.ru.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поддержал инициативу "Единой России" не расширять мусорный полигон, расположенный в урочище Пастиха Вяземского района. Ситуация вокруг объекта находится на контроле секретаря реготделения партии и председателя облдумы Игоря Ляхова с марта текущего года.

Напомним, что в непосредственной близости с местом размещения твердых коммунальных отходов расположен памятник жителям сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень, территория которого может быть загрязнена из-за неблагоприятного соседства. После поступления информации от обеспокоенных граждан спикер регионального парламента 27 марта выехал в Вяземский район, где посетил полигон и мемориал.

«Обсудив вопрос с коллегами-однопартийцами, мы решили обратиться в адрес губернатора Смоленской области Алексея Островского с предложением не расширять полигон. Также была озвучена мысль о необходимости привести памятник в порядок силами партии «Единая Россия», - рассказал Игорь Ляхов, подчеркнув, что бережное отношение к страницам прошлого является нашей святой обязанностью.

«Сохранение этого священного для многих из нас места – шаг к сбережению исторической памяти. Особую актуальность это приобретает в год 80-летия начала Великой Отечественной войны», - добавил парламентарий.

Волонтеры после уборки территории памятника в урочище Пастиха. Фото: Smolensk.er.ru.

В ходе заседания Смоленской областной Думы глава региона озвучил, что полигон под Вязьмой расширяться не будет. По завершении сессии Игорь Ляхов отметил, что благодарен губернатору за поддержку этой важной инициативы депутатов фракции «Единая Россия».

«Я в ближайшее время снова планирую посетить урочище Пастиха вместе с секретарем Вяземского местного отделения партии Инной Демидовой и надеюсь, что территория возле памятника будет облагорожена. Что касается полигона, то он расширяться не будет, по окончанию срока эксплуатации его рекультивируют», - заверил парламентарий.