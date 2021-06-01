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Здоровье1 июня 2021 11:39

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 июня: география распространения COVID-19 растет

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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62 смолянина справились с болезнью.

62 смолянина справились с болезнью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавируса. По данным на 1 июня 2021 года, в регионе зафиксировано 63 новых случаев коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время погибших нет. Также 62 смолянина справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, география распространения коронавирусной инфекции продолжает расти. Сутки ранее инфекция обнаружена на 19 территориях региона. В среднем фиксируется от 1 до 5 случаев COVID-19.

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