Место памяти в урочище Пастиха благоустроят к 22 июня. Фото: Андрей Смирнов.

Крест, памятный знак и окно сожженного дома – символы трагических событий Великой Отечественной войны. Несколько лет назад их разместили рядом со Старой Смоленской дорогой энтузиасты – жители Вяземского района и краеведы. Они же два месяца назад забили тревогу из-за возможного строительства рядом с местом скорби мусороперерабатывающего комплекса на месте уже существующего мусорного полигона.

Секретарь реготделения «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Игорь Ляхов, оценив на месте ситуацию, обратился к губернатору Смоленской области Алексею Островскому с предложением не расширять мусорный полигон. Инициатива смоленских единороссов была поддержана. Сейчас, после того, как экологическая проблема решена, силы партии и активистов направлены на благоустройство памятника.

Этот вопрос стал основным на заседании оргкомитета партпроекта «Защитникам Отечества посвящается...».

Место памяти в урочище Пастиха благоустроят к 22 июня. Фото: Андрей Смирнов.

Глава Вяземского района, секретарь местного отделения партии Инна Демидова рассказала, что совместными усилиями с архитекторами уже разработан дизайн-проект: «Мы хотим выложить плиткой пространство между крестом, памятной табличкой и арт-объектом, тем самым объединив их в единую композицию. Установить урны и скамейки. Также необходимо обозначить щебнем дорогу в 1,5 километра до участка, где на самом деле располагалась сожженная в 1942 году деревня. К сожалению, сейчас это место заросло деревьями, и нет возможности там разместить памятник». Также члены оргкомитета предложили установить информационный знак-указатель. Ведь памятное место находится в лесу и его сложно увидеть с дороги.

Работы по благоустройству начнутся в ближайшее время, чтобы успеть к важной дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Наша задача проста – быстро привести в порядок памятное место в урочище, не нарушив при этом основной замысел авторов. А в будущем мы сможем развивать это пространство. Возможно, получится установить поминальный крест именно на месте, где были с домами сожжены жители. «Единая Россия» взяла это место под опеку. Вяземским молодогвардейцам поручим за ним следить и ухаживать», - отметил Игорь Ляхов.

Автор памятника в Пастихе Александр Клименков, который вплотную занимается историей родного края, рассказал, что объект имеет важное значение для региона.

«В Смоленской области в период Великой Отечественной войны сожгли пяти тысяч деревень, порядка 250 из них - вместе с жителями. Кроме Пастихи в области нет ни одного мемориала, который бы увековечивал память о мирном населении, пострадавшем от фашистского огня. Великая идея, чтобы подобные комплексы появились в каждом районе», - поделился Александр Клименков. Он отметил, что старый памятный знак можно заменить на скульптуру из обожженного кирпича, которая будет символизировать столб опаленных ворот двора жилого дома.

«Необходимо сохранять память о событиях Великой Отечественной войны. О героях и невинных жертвах страшных событий. Особенно важно, чтобы об этом знали наши дети. Ведь после нас именно они будут писать историю, ухаживать за братскими могилами и мемориалами», - резюмировал Игорь Ляхов.

Напомним, региональный проект «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...» четыре года назад инициировал член Высшего совета партии Франц Клинцевич. За это время удалось установить более 20-ти памятников в разных районах Смоленщины. Также в скором времени в области появятся памятники генералу Михаилу Лукину, авиатору Михаилу Ефимову и санинструктору Екатерине Деминой. В партии отмечают, что основной принцип работы проекта – системный подход.