Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 июня: рост заболеваемости на фоне вакцинации

94 человека заболели ковидом за последние сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

94 новых случаев коронавируса выявлено на Смоленщине за последние сутки, 2 человека погибли, 71 выздоровел. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости в регионе.

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3047 человек, из них 2263 в режиме самоизоляции, 784 – в больницах, у 66113 человек медицинское наблюдение снято.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время в регионе продолжается вакцинация населения. По данным на 13 июня, ее завершили 78 284 человек.

Столичные власти придумали новую мотивацию для горожан, которые вакцинируются от коронавируса в течение ближайшего месяца. Среди них будут каждую неделю разыгрываться легковые автомобили. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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