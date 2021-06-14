Всемирный день донора смоленские волонтеры отметили не словом, а делом - сдали кровь. Фото: Андрей Смирнов.

В Центре крови добровольцев Волонтерской Роты Боевого Братства знают в лицо. Они не раз сдавали кровь для коронавирусных больных в перерывах между доставкой лекарств и продуктов.

По словам их руководителя Дениса Коржа, волонтеры не только сдают кровь сами, но и пропагандируют донорство среди молодежи. «Молодые люди должны подключаться к сдаче крови, потому что без их участия донорству тяжело будет дальше развиваться. Когда понимаешь, что твоя кровь поможет кому-то, хочется продолжать это делать. Тем более в какой-то степени это полезно и для собственного здоровья», - рассказал руководитель Волонтерской Роты Боевого Братства Денис Корж.

Всемирный день донора смоленские волонтеры отметили не словом, а делом - сдали кровь. Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области около трех тысяч Почетных доноров. Это те люди, которые безвозмездно сдали либо 40 раз кровь, либо 60 раз плазму.

За последнее время Смоленский центр крови собрал более 1000 литров плазмы с антителами, которая может использоваться для лечения больных с коронавирусом, либо в дальнейшем для производства медицинских препаратов.

«Мы всегда рады видеть доноров у нас в Центре, всегда ждем их. Последний период был тяжелый, уменьшилось количество доноров в связи с пандемией. Однако люди более осознанно стали приходить, очень много волонтеров. Появилось большое количество кадровых доноров, тех, кто регулярно сдает кровь. Мы сейчас на сто процентов обеспечиваем медицинские организации компонентами донорской крови», - рассказала заместитель директора Смоленского центра крови Наталья Михайлова.

Всемирный день донора смоленские волонтеры отметили не словом, а делом - сдали кровь. Фото: Андрей Смирнов.

Стать донором крови может дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний. После разговора с врачом будущие доноры направляются в буфет – перед процедурой обязательно нужно выпить сладкий чай с печеньем. Сама сдача крови занимает от 5 до 30 минут, в зависимости от сдаваемых компонентов.

Смолянка Марина стала донором впервые. «Я очень волновалась, а оказывается, процедура длится совсем недолго. Мне кажется, что если нет противопоказаний, сдать кровь нужно. Ведь важно не только думать о себе, но и о других - есть люди, которым она жизненно необходима», - поделилась девушка.

Ранее мы рассказывали, что ряды доноров также пополнили депутаты-единороссы облдумы и горсовета, секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.