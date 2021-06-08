Игоря Ляхова наградили медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Фото: Андрей Смирнов.

На мероприятии присутствовали представители творческих объединений Смоленщины. Встречу приурочили к 40-летнему юбилею Смоленского областного литературного объединения «Родник» имени Юрия Пашкова и государственным праздникам – Дню русского языка и Пушкинскому дню России.

Секретаря реготделения «Единой России», председателя облдумы Игоря Ляхова отметили за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья.

Игоря Ляхова наградили медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Фото: Андрей Смирнов.

Награду вручил член Московской городской организации Союза писателей России, прозаик Виктор Мосенков: «Игорь Васильевич, спасибо Вам за то, что Вы активно содействуете работе творческих сообществ. Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжено, и мы будем расширять контакты со смоленскими писателями, поэтами, деятелями культуры и, конечно, библиотеками».

Напомним, что Игорь Ляхов уделяет большое внимание литературному обществу на Смоленщине. Парламентарий первым откликнулся на просьбу оказать финансовую помощь в издании антологии «Поэзии живой родник», которая вобрала в себя образцы сорокалетнего творчества более сотни смоленских авторов. Она стала хорошим подарком к юбилею литобъединения «Родник».

Игоря Ляхова наградили медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Фото: Андрей Смирнов.

Кроме того, секретарь реготделения «Единой России» стал одним из инициаторов важной патриотической антологии «Связь поколений». Внес личные средства на создание бюста писателя-фантаста Александра Беляева. При его поддержке на улице Докучаева был установлен памятник Борису Васильеву. А также по инициативе Игоря Ляхова взято шефство над музеем поэта Михаила Исаковского в селе Всходы Угранского района. В ближайшее время на Литературной аллее появится памятник поэту Николаю Рыленкову.

Как рассказал председатель областной организации Союза писателей России Олег Дорогань, при содействии председателя облдумы на протяжении многих лет смоленская делегация принимает участие в Международных Симоновских чтениях, которые посвящены памяти писателя Константина Симонова и проходят в Могилеве.

«В лице Игоря Васильевича Ляхова мы нашли единомышленника и поддержку для наших писателей. Надеемся, что так будет и в будущем», – подчеркнул Олег Дорогань.

Стоит отметить, что Игорь Ляхов имеет много наград, в том числе и государственных, но общественное признание, по его словам, для него имеет особенное значение.

«На протяжении многих лет мы постоянно взаимодействуем с творческими союзами, писателями, поэтами, скульпторами, художниками. Наша обязанность, как представителей власти, – поддерживать творчески одаренных людей, которые любят свое дело и вносят значительный вклад в развитие культуры», – отметил Игорь Ляхов.

Игоря Ляхова наградили медалью имени писателя и поэта Ивана Бунина. Фото: Андрей Смирнов.

Он поблагодарил члена Московской городской организации Союза писателей России и смоленское творческое сообщество за высокую награду. «Это оценка не только моего труда, но и деятельности моих коллег-однопартийцев, которые также оказывают финансовую помощь, содействуют в решении организационных вопросов. Обязательно будем и дальше вам помогать. Спасибо за то, что своим творчеством вы сохраняете чистоту и красоту русского языка», – отметил секретарь реготделения «Единой России» и поздравил всех присутствующих с прошедшими праздниками – Днем русского языка и днем рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Наша славная история, культура, наш богатый русский язык говорят о том, что мы – великий народ. Русский язык – один из самых распространенных языков мира, им владеют около 250 миллионов жителей планеты», – подчеркнул он.

Парламентарий поделился воспоминаниями о своей матери, которая была учителем русского языка и литературы, и рассказал, что она очень трепетно относилась к творчеству Александра Сергеевича Пушкина и старалась привить любовь к литературе своим детям. Игорь Ляхов передал областной библиотеке полное собрание сочинений поэта 1963 года издания, подготовленное Академией Наук СССР.

Директор библиотеки Ольга Мальцева выразила огромную признательность за подарок и отдельно поблагодарила за поддержку муниципальных учреждений культуры.

В завершении Игорь Ляхов вручил Почетную грамоту Смоленской областной Думы поэту Владимиру Королеву, заверив присутствующих, что взаимодействие в различных проектах будет продолжено. Также он попросил Ольгу Мальцеву направить в его адрес список, в чем необходима поддержка областной универсальной научной библиотеке имени А. Т. Твардовского.