Фото: администрация Смоленской области.

Тема несанкционированных свалок - одна из самых резонансных на сегодняшний день на Смоленщине. Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят вред экологии.

Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепляют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая возмущение и бурное обсуждение других пользователей, которые, как оказывается, сталкиваются с аналогичными свалками недалеко от своих домов, дач и населённых пунктов. Самое парадоксальное, что мусорные завалы создают сами нерадивые жители или организации, не желая доставлять бытовые отходы на специально организованные контейнерные площадки.

Болевые точки

Проблема находится на особом контроле у губернатора Алексея Островского, которому регулярно поступают обращения на эту тему и от рядовых смолян, и по линии Центра управления регионом. Так, лишь после личного вмешательства главы региона одна из незаконных свалок была ликвидирована.

Напомним, в Ярцеве склад мусора образовался на выезде с улицы Деповской. После многочисленных обращений ярцевчан глава региона потребовал от главы района Владимира Макарова оперативно очистить территорию. После поручения губернатора свалка была ликвидирована за два (!) дня, с 30 апреля по 1 мая, в общей сложности оттуда вывезли 70 кубических метров мусора. Но, к сожалению, после того, как свалку убрали, за период майских праздников груды мусора «образовались» вновь. Силами городских коммунальных служб новая свалка была также убрана.

На данный момент на карте области есть несколько таких болевых точек. Крупнейшие незаконные свалки находятся в областном центре - у ТЭЦ-2 в посёлке Маркатушино и на улице Смольянинова. Кроме этого, данная проблема является актуальной ещё для ряда муниципалитетов - Демидовского, Монастырщинского, Новодугинского, Рославльского и Смоленского районов.

В зоне внимания

Теме несанкционированных свалок на территории региона было посвящено совещание, которое на прошлой неделе губернатор провёл с профильными подчинёнными.

Как подчеркнул Алексей Островский, зачастую решение проблемы незаконного складирования отходов зависит от оперативности и контроля со стороны районных глав по их выявлению. И это исключительно зона ответственности местных руководителей.

«Ситуация с ликвидацией несанкционированной свалки на окраине Ярцева показывает, что в большинстве случаев именно главы муниципалитетов на системной основе не дорабатывают в данном вопросе, - считает глава региона. - Я уже не раз говорил, что если в бюджете района на данный момент нет средств на эти цели, то в диалоге с профильным департаментом, моим заместителем Юрием Пучковым, курирующим это направление, всегда можно найти компромиссное решение».

Ещё один возможный вариант действий - привлечь к уборке сотрудников коммунальных служб муниципалитета, а вывоз убранного мусора осуществит регоператор по обращению с ТКО - АО «СпецАТХ».

Кстати, всего за время работы АО «СпецАТХ» в статусе регионального оператора им было выявлено 367 стихийных свалок. На данный момент ликвидированы более 200, откуда вывезено около 5,5 тысячи тонн мусора.

Постоянный мониторинг

По итогам обсуждения губернатор дал указание главам муниципалитетов на постоянной основе осуществлять мониторинг свалок на территории районов, активно взаимодействовать с региональным оператором как по их ликвидации, так и по установлению собственников земельных участков, на которых обнаружены места несанкционированного размещения отходов.

Также глава региона поручил более активно работать с населением и юридическими лицами, чтобы побуждать их выбрасывать мусор исключительно в специально отведённых для этого местах.

Необходимо разъяснять гражданам и компаниям, к чему может привести такое безответственное отношение к окружающей среде.

«Наше законодательство пре-дусматривает за это административные штрафы. Скажем, это не самое популярное решение, но иного способа воздействия на нарушителей я не вижу», - отметил губернатор.

Также Алексей Островский обратился к жителям Смоленской области с призывом: «Конечно, все мы хотим видеть наши города и посёлки чистыми и ухоженными. Но, поверьте, они вряд ли станут такими, если мы будем продолжать оставлять бытовые отходы возле подъездов, урн и дорожных знаков, выбрасывать их из окон или вывозить на окраины, возмущаясь при этом, какая вокруг грязь и беспорядок. Давайте соблюдать всем хорошо известное правило - чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И изменения в лучшую сторону не заставят себя ждать».