Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня

Фото предоставлено пресс-службой Смоленской областной больницы.

Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования.

Солидный возраст отнюдь не мешает идти в ногу со временем, здесь активно внедряют современные, передовые технологии и оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. С февраля 2021 года коллектив больницы возглавила Лариса Исаковна Волынец, кандидат медицинских наук, с опытом работы как в медицинских организациях области, так и финансовой системе обязательного медицинского страхования.

Страницы истории

История СОКБ началась в ноябре 1943 года, когда из числа вернувшихся в родной город эвакуированных медработников был сформирован коллектив медицинской организации. Несмотря на нехватку оборудования и рабочих рук, медики вновь образованного учреждения делали все возможное, чтобы помочь землякам. К началу 1944 года в СОКБ функционировали всего 6 отделений, лаборатория и физиолечение.

Фото предоставлено пресс-службой Смоленской областной больницы.

В 1951 году областная больница разместилась в здании, где в настоящее время располагается лечебный корпус № 1. И в те годы была рассчитана на 250 коек. Спустя еще 13 лет областная клиническая больница стала многопрофильной. В 90-е годы имя СОКБ прогремело на всю страну - хирурги больницы впервые применили изобретенный ведущим инженером Смоленского авиационного завода А.С. Бересневым плазменный скальпель. Плазменный скальпель по сей день является широкоприменяемой и востребованной технологией.

Отметим, что в настоящее время СОКБ – это крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение системы здравоохранения региона. Мощность больницы составляет 1100 коек, из них 456 терапевтических коек в 12 отделениях, 644 хирургических коек в 20 отделениях, в том числе 139 детских коек. Работают 11 параклинических подразделений. На территории СОКБ размещается 15 строений и сооружений, из них 8 лечебных корпусов и консультативная поликлиника.

Век 21-й

В современной истории больницы также немало ярких страниц, которые определили дальнейший вектор развития учреждения. В 2009 году заработал региональный сосудистый центр, в состав которого вошли отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции. На базе центра был организован телемедицинский центр, благодаря его технологиям врачи медицинской организации могут консультироваться по поводу тактики лечения больных с коллегами из ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2012 году СОКБ стала одним из участников масштабной программы модернизации отечественного здравоохранения, в рамках которой была усилена материально-техническая база – поступило новое оборудование и проведены ремонтные работы.

В 2019 года на базе больницы открыли Гастроэнтерологический Центр, который консультирует как пациентов, так и врачей районных больниц посредством телемедицинских консультаций.

В последние годы областная больница задействована в реализации национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входят несколько региональных проектов и профильных программ. Медицинская организация пополняется новым оборудованием, в частности, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи кардиологическим больным в региональном сосудистом центре, современным 128-срезовый компьютерным томографом, видеоэндоскопической аппаратурой, хирургическим рентген-аппаратом.

Еще одним проектом, в котором активно участвует СОКБ, является «Цифровая экономика». В больнице взят курс на информатизацию, автоматизируются рабочие места, оснащенные компьютерами.

В текущем году больница стала участником программы по организации доступной среды для комфортного облуживания маломобильных граждан и граждан с особенностями развития здоровья. С этой целью в частности в поликлинике для пациентов появятся надписи, сделанные шрифтом Брайля.

Пандемия внесла коррективы в жизнь граждан Смоленщины, России и всей нашей страны. В условиях растущего уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в конце 2020 года на базе 8 корпуса СОКБ был развернут ковидный госпиталь, рассчитанный более чем на 100 коек. Специалисты почти 5 месяцев работали в «красной зоне» в напряженном ритме, спасая жизни пациентов и рискуя собственным здоровьем. В апреле 2021 года медицинская организация вернулась к плановому оказанию помощи жителям города и области. Возобновилась работа «Автопоезда Здоровье Смоленщины». Передвижной мобильный комплекс с диагностическим оборудованием следует по отдаленным уголкам региона, оказывая помощь жителям сельской глубинки. Люди могут получить консультацию узкого специалиста, сделать анализы, пройти обследование. Такая помощь специалистов очень востребована.

Спасибо, доктор!

Отдельных слов в преддверии Дня медицинского работника заслуживает коллектив областной клинической больницы, который насчитывает в настоящее время более 2300 человек, и каждый вносит в общее дело свою лепту. В СОКБ развита преемственность поколений. Здесь гордятся целыми династиями высококлассных докторов.

В течение 78 лет больницей руководили преданные своей профессии люди и настоящие профессионалы своего дела – Е.Н. Степанова, М.З. Попов, Ф.Т. Иванов, А.В. Баранов, А.А. Тарасов, М.Г. Новиков, Е.И. Каманин. Следует отметить, что Евгений Иванович Каманин руководил СОКБ более 30 лет, в 2016 году был удостоен звания Почетного гражданина Смоленской области.

СОКБ является базой для подготовки будущих поколений медицинских работников. Здесь работают 16 кафедр и курсов Смоленского государственного медицинского университета Минздрава РФ.

Молодые специалисты считают за честь после окончания профильного вуза прийти работать в СОКБ, где есть большие возможности проявить себя, достигнуть профессиональных высот, стать лучшими в свой области.

Курс на развитие

Если говорить о будущем крупнейшего учреждения системы здравоохранения региона, то, конечно, многое зависит от развития ситуации по COVID-19 в стране и мире, но курс на внедрение в практику новых технологий, на укомплектование современным оборудованием, обучение специалистов передовым технологиям и навыкам в СОКБ будет продолжен.

В медицинскй организации больнице намерены и далее развивать высокотехнологичные методы лечения. В планах – увеличение объема помощи по таким направлениям, как эндоскопическая хирургия, нейрохирургия, реабилитация больных после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения и инфаркта миокарда. Продолжится работа по созданию более комфортных условий для оказания медицинской помощи детям и взрослым.

При этом сохраняя и приумножая опыт и авторитет, завоеванный самоотверженным трудом предыдущих поколений медработников, медицинская организация видит свое будущее в добром и профессиональном отношении к пациентам. Ведь основой и фундаментом работы больницы были и остаются кадры, от важной и, порой, очень непростой работы которых зависят здоровье и жизни пациентов.

Всегда профессия медицинского работника была одной из самых уважаемых профессий, очень хочется, чтобы пациенты обращались к медикам за помощью, а не за услугой, потому что медицина – это не сервис, а наука и искусство.

Ольга ИВАНОВА.