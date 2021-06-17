Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 июня: 98 заболели, трое погибли

98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, три человека погибли, а 58 смогли справиться с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным департамента Смоленской области по здравоохранению, в больницах находятся 552 пациента с подтвержденным ковидом, а 398 с подозрением на него.

На изоляцию отправлено 2382 человека.

Ранее в регионе ужесточили коронавирусные ограничения. Узнать подробнее что разрешено, а что нет, можно в материале «КП».