Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 июня: 98 заболели, трое погибли

98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки.
Фото: Олег ЗОЛОТО
98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, три человека погибли, а 58 смогли справиться с болезнью.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
По данным департамента Смоленской области по здравоохранению, в больницах находятся 552 пациента с подтвержденным ковидом, а 398 с подозрением на него.
На изоляцию отправлено 2382 человека.
Ранее в регионе ужесточили коронавирусные ограничения. Узнать подробнее что разрешено, а что нет, можно в материале «КП».