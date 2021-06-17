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Здоровье17 июня 2021 10:43

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 июня: 98 заболели, трое погибли

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 17 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки.

98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

98 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, три человека погибли, а 58 смогли справиться с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным департамента Смоленской области по здравоохранению, в больницах находятся 552 пациента с подтвержденным ковидом, а 398 с подозрением на него.

На изоляцию отправлено 2382 человека.

Ранее в регионе ужесточили коронавирусные ограничения. Узнать подробнее что разрешено, а что нет, можно в материале «КП».

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