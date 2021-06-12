Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 июня: число заболевших превысило 32 тысячи

В Смоленской области снова увеличилась заболеваемость коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе снова увеличилось число заражённых коронавирусом. За последние сутки к ним прибавилось ещё 90 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 32 043 положительных тестов на коронавирус.

84 человека выздоровели за сутки. Всего «экс-ковидных» стало 30 194. Погибших в Смоленской области за все время распространения коронавируса зафиксировано 1060, из них 2 - за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что губернатор Смоленской области внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Алексей Островский продлил действия ограничительных мер.

Ознакомиться с изменениями подробнее можно в материале «КП».