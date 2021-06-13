Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 июня: смертность снизилась, но заболеваемость растет

В Смоленской области снизилась смертность от коронавируса, но увеличилась заболеваемость.
Фото: Мария ЛЕНЦ
За последние сутки в регионе 1 человек погиб от коронавируса. 80 человек успешно перебороли вирус и выписались. 94 смолян заразились COVID-19, рассказали в столичном Оперштабе.
С начала пандемии в регионе 32 137 человек получили «ковид-положительный» статус, из них 30 274 - выздоровели. 1061 человек не смог справиться с болезнью.
Фото: Стопкоронавирус.Рф.
Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 3039 человек, из них 2232 - в режиме самоизоляции, 807- в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.
Ранее мы писали о том, что в Смоленской области внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».
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