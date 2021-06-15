Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 июня: заболеваемость остается на высоком уровне

Заболеваемость в регионе все еще остается на высоком уровне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 93 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в регионе "ковид-положительный" статус получили 32 324 человека.

Выздоровели за сутки 23, а за весь прошедший год успешно справились с болезнью 30 368 жителей региона, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Погибло всего 1064 человек, 1 - за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее "КП" писала о том, что в Смоленской области активно растёт число заражённых COVID-19. Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 3036 человек, из них 2254 - в режиме самоизоляции, 782 - в стационаре.

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