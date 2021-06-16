Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 июня: география распространения COVID-19 растет, смолян просят носить маски и делать прививки

Смолян призывают сделать прививки и соблюдать масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

95 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за последние сутки, 1 человек погиб. В то же время 47 смолян смогли справиться с инфекцией. Оперативный штаб представил новые данные по распространению COVID-19 в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным на 16 июня, за все время наблюдения в регионе зафиксировано 32419 заболевших, 30 415 выздоровели, 1 065 – погибли. В настоящее время в больницах с подтвержденным COVID-19 находятся 536 человек, с подозрением – 350. На самоизоляции находятся 2333 жителей региона.

По информации профильного департамента в больницах региона организовано 1 109 коек для больных.

Ранее «КП» писала, что в регионе прошел опрос о вакцинации. 17 процентов респондентов выразили желание сделать прививку.