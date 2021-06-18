Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 июня: заболеваемость остается на высоком уровне

Заболеваемость в регионе остается на высоком уровне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе зафиксировали 102 положительных теста на коронавирус. 62 человека выздоровели и выписались, 4 погибли, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе было обнаружено 32 619 случаев заражения. 30 537 человек успешно перебороли коронавирус и выписались. Летальных исходов в Смоленской области было 1072.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в регионе под меднаблюдением находились 3332 человека. Из них 2382 - в режине самоизоляции, а 950 в стационаре. Об этом рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

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