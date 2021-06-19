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Здоровье19 июня 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 июня: больше ста заражённых за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 19 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки в регионе выявили больше ста новых случаев заражения.

За последние сутки в регионе выявили больше ста новых случаев заражения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе 106 человек получили положительный тест на коронавирус. 71 смолянин выздоровел и выписался. 5 человек погибли, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 32 725 человек получили «ковид-положительный» статус. 30 608 человек выздоровели. 1077 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 3472 человека, из них 2491 - в режиме самоизоляции, 981 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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