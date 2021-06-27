Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 июня: число заболевших за сутки превысило отметку 200

В Смоленской области за сутки обнаружено более 200 случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области обнаружено 207 новых случаев заражения. С начала пандемии в регионе зафиксировано 33 830 положительных тестов на COVID-19.

87 человек выздоровели за сутки, теперь в регионе 31 295 экс-пациентов, наблюдавшихся из-за коронавирусной инфекции, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

4 человека погибли, всего 1105 жителей региона ушли из жизни с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В региональном Оперштабе сообщили, что сутки ранее в области под медицинским наблюдением находились 4574 смолян, из них 3477 - в режиме самоизоляции, 1097 - в стационаре.

Также "КП" писала о том, что профессор-инфекционист назвал самое опасное место для заражения коронавирусом на сегодня. Доктор медицинских наук Николай Малышев оценил, как наша страна справляется с распространением COVID-19.