«Спасибо врачам». Единороссы поздравляют медперсонал с праздником

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

Свой профессиональный праздник большинство из них проведет на рабочем месте. Пандемия показала, как выглядят «супергерои» в реальности. Спасенная человеческая жизнь – победа, суточные смены без сна – привычка. Врачи, медсестры, санитарки Смоленской области скромно принимают поздравления.

Медицинских работников Смоленской центральной районной больницы поздравили депутаты областной Думы Артем Малащенков и Виктор Разуваев.

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

Кардымовских врачей навестил депутат облдумы Игорь Титов, вручил Почетные грамоты и цветы.

В Ярцеве Ольга Васильева поздравила врачей районной больницы и стоматологической клиники. «Труд медиков бесценен во все времена, но сейчас, в сложный период борьбы с пандемией, особо важен, ведь все работники медицинской сферы рискуют собственным здоровьем, спасают жизни других», - сказала депутат областной Думы Ольга Васильева.

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

Андрей Моргунов поздравил медработников Велижской и Руднянской районных больниц.

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

Михаил Лосенко побывал у врачей медико-санитарной части № 135 города Десногорска. «Вы с честью выполняете свои профессиональные обязанности, свой долг. Вы сохраняете главную ценность – здоровье людей. Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душевной чуткости», - поздравил депутат.

Сергей Шелудяков поблагодарил медицинских работников Духовщины.

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

Виталий Вовченко выразил признательность врачам Госпиталя Ветеранов Войн и вручил Благодарственные письма. Депутат облдумы отметил основательность лечебного учреждения, где во всем чувствуется отлаженный механизм, четкая организация и благожелательность персонала.

Единороссы поздравляют медперсонал с праздником. Фото: Smolensk.er.ru.

В этот день врачей чествуют по всей Смоленской области. В Глинке исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» поздравила Маину Шиманскую. До пенсии она долгое время работала педиатром в местной больнице.

«Педиатрия - это самый трудный и ответственный участок медицинской работы, когда приходилось оказывать помощь и днем, и ночью, в рабочие и праздничные дни, не считаясь со временем и погодными условиями», - поблагодарили врача.

Медицинских работников поздравляют и в Смоленске. Председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова(«Единая Россия») провела праздничную пятиминутку в Смоленской областной детской клинической больнице, которую она возглавляет более семи лет.

В том числе коллег-медиков приветствовали депутаты Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин - главный врач Федерального центра травматологии и ортопедии, Александр Эфрон - главврач областного онкодиспансера, Раиса Дижиченко - главный врач Поликлиника №2.