Партия «Новые люди» хочет избавить малый бизнес от кассовых аппаратов. Фото: предоставлено героем публикации.

Покупка и содержание онлайн-касс (ККТ) порой становится для малого бизнеса непосильной ношей. В результате бизнес в России предпочитают работать в «серой» зоне. Выходом из ситуации может стать разрешение использовать в качестве кассы мобильное приложение. Разговоры о внедрении технологии идут не первый год. Министерства и ведомства не хотят брать инициативу на себя. Проводником идеи, которая поможет бизнесу экономить, станет партия «Новые люди».

Без кассовых аппаратов в России до 1 июля 2021 года может работать лишь небольшая часть самозанятых граждан. Когда речь заходит об ИП, которые оказывают услуги или торгуют товарами, то работа без ККТ здесь скорее исключение. Пока что не устанавливать онлайн-кассы могут лишь те, кто не нанимает сотрудников. Остальные вынуждены покупать дорогие ККТ и за деньги обновлять программное обеспечение.

1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению ККТ и для ИП без сотрудников. А значит, все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует.

Партия «Новые люди» предлагает в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов, по аналогии с приложением «Мой налог».

Партия «Новые люди» хочет избавить малый бизнес от кассовых аппаратов. Фото: предоставлено героем публикации.

Перспективный кандидат в депутаты ГД от партии «Новые люди», успешный смоленский предприниматель Алексей Войтов отмечает, что сейчас стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию кассы в налоговой и покупку программного обеспечения. Алексей уверен, что замена ККТ на мобильные приложения не повлечет за собой снижения качества обслуживания людей, зато серьезно снизит издержки для бизнеса. Но для этого нужна политическая воля. Он напомнил, что разрешить замену кассовых аппаратов на мобильные приложения предлагали еще в 2019 году. Тогда инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Но дальше разговоров дело не пошло. А без поручений правительства самостоятельно браться за масштабные изменения чиновники не хотят.

Внести поправки в действующее законодательство «Новые люди» хотят в ближайшее время.