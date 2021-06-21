Игорь Ляхов: Президент четко дал понять, что именно «Единая Россия» сегодня двигатель социальных инициатив

Фото: smolensk.er.ru.

В своем выступлении Президент отметил, что «Единая Россия» - это, прежде всего, партия социальной направленности. Президент уверен, что партия большинства должна брать на себя ответственность за все - работать больше и лучше других.

«Президент Владимир Путин подчеркнул особую роль партии, важность ее законодательных инициатив, направленных на поддержку материнства и детства. Особое развитие в последние годы получил волонтерский сектор - в этом тоже большая заслуга «Единой России», которая создала Волонтерские центры по всей стране, чтобы помочь людям справиться с пандемией. Глава Государства также попросил партию и в дальнейшем поддерживать сферу здравоохранения в регионах.

Кроме того, считаю важным отметить новые программы, озвученные Президентом. Так, например, Владимир Путин поручил «Единой России» совместно с Правительством разработать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Особое внимание уделят сельским школам. Ориентиры нужно брать на развитие среднего профессионального образования - это отметил Президент. Для поддержки регионов Владимир Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов и увеличить их финансирование, а также выделить еще 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог - что, безусловно, является огромным подспорьем и для Смоленской области. На модернизацию очистных сооружений будет направлено 150 млрд рублей. Немаловажно, что федеральный центр окажет регионам финансовую поддержку на развитие общественного транспорта.

Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов. Для решения экологических вопросов порядка 20 млрд рублей пойдет на очистку рек и других объектов. Это только ряд из инициатив, которые были озвучены Главой Государства.

Сбережение российского народа, его культурного наследия и самобытности - одна из приоритетных целей партии, с этим мы идем на выборы.

Президент прямо высказал свою позицию по поводу предстоящей избирательной кампании, что она должна быть открытой, конкурентной и честной. Уверен, мы не подведем наших граждан, которые доверяют «Единой России», - прокомментировал секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов.