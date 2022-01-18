На умные расходы: РСХБ подарит новым владельцам «детских» карт по 500 рублей

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить «бонусные» 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022 года.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

«В современном мире финансовая грамотность – это необходимый навык, особенно для подрастающего поколения. Дебетовые карты для подростков позволяют им научиться разумно распоряжаться своими финансами, а родителям упрощают процесс выделения карманных денег и контроля за тратами детей. При этом СВОЯ карта – это полноценный продукт, здесь все по-взрослому. Ее юные владельцы могут рассчитываться в безналичном формате в магазинах, кафе, общественном транспорте, пользоваться преимуществами программы лояльности «Урожай» с кешбэком до 15%, отслеживать свои операции в мобильном банке. Карта будет всегда под рукой в смартфоне, брелоке или другом устройстве, поддерживающем функцию бесконтактной оплаты, а значит, этими сервисами тоже нужно уметь пользоваться. Именно на развитие этого умения и направлена наша акция», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

«Ребёнка полезно обучать финансовой грамотности, и для этих целей можно предложить ему собственный платёжный инструмент от Россельхозбанка – «детскую» дебетовую карту Visa. Именно с ней можно учиться рационально тратить, планировать и копить, знакомиться с правилами защиты от мошенников. Этот платёжный инструмент бесплатный и удобный в использовании. Уверен, наши юные клиенты и их родители оценят акцию с бонусом», - прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Подробную консультацию по банковскому продукту «детская» дебетовая карта Visa можно получить в офисах Смоленского филиала Россельхозбанка по адресу: по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, 2, в новом дополнительном офисе по адресу г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 7, а также в районах области: г. Ярцево, ул. Советская д.20. г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2А. г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1. г. Демидов, ул. Советская, д. 10. г. Рославль, ул. Урицкого, д. 9А. г. Рудня, ул. Киреева, д.115. г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а. Звоните по телефону: 8 (4812) 33-90-46.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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