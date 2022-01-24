Смоляне могут вернуть 20% стоимости путешествий по России с картой «Мир» от РСХБ

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Акция действует при онлайн-оплате туров или проживания, произведенной по карте «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир», в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. Путешествие должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в отелях и санаториях, для круизов и железнодорожных туров срок окончания поездки 1 июня 2022 года. Минимальная продолжительность путешествия — 2 ночи (3 дня). Акция распространяется на предложения от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещенные на сайте мирпутешествий.рф и участвующие в госпрограмме.

«Россельхозбанк активно поддерживает внутренний туризм: мы развиваем площадку для размещения агротуров Свое За городом, помогаем фермерам запускать свои туристические предложения, обучаем их этой деятельности в «Школе фермера» и традиционно участвуем в акции Ростуризма и платежной системы «Мир». Последние полтора года россияне активно пользовались возможностью посетить красивейшие места нашей Родины и при этом сэкономить, вернув 20% стоимости поездки. Эта программа показала свою востребованность, и мы рады принимать участие в очередной волне акции», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Все маршруты, включенные в программу, доступны на сайте мирпутешествий.рф. Оплата должна быть осуществлена онлайн на странице акции на сайте выбранного туроператора или отеля. Перед оплатой тура необходимо зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платежной системы на https://privetmir.ru/russiatravel/. Кешбэк составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия нет. При размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории) оно должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года, а в случае поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах (круизные суда, железнодорожные поезда), — с 18 января по 1 июня 2022 года.

«Мы с мужем решили, что именно сейчас, вне пикового сезона и новогодних праздников, есть реальная возможность отправиться в путешествие, хорошо отдохнуть и при этом сэкономить! Поэтому в ближайшее время обязательно воспользуемся акцией», — рассказывает Мария Мартусова, клиентка Смоленского филиала Россельхозбанка.

«Уже стартовал пятый этап совместной программы туристического кешбэка, организованной Ростуризмом и платежной системой «Мир». Путешествие по России – это на самом деле уникальная возможность побывать в самой большой стране мира. Нам с вами повезло, ведь мы здесь живем и можем наслаждаться такими разнообразными красотами Родины. Выбор направлений огромный, и каждое из них стоит увидеть своими глазами. Например, на Смоленщине есть много замечательных мест и уникальных туристических продуктов, которые Россельхозбанк активно помогает развивать. Напомню – в прошлом году в Смоленской области был зарегистрирован первый агротур «Путешествие в молочную страну» в агроферму «Катынь». Кроме того, по итогам участия во всероссийском общеобразовательном проекте от Россельхозбанка «Школа фермера», 10 смолян получили дипломы по специализации «Агротуризм». Я уверен, что многие наши выпускники скоро смогут реализовать на практике те бизнес-проекты, которые представили на защите дипломов», – прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте мирпутешествий.рф, в офисах Смоленского филиала Россельхозбанка по адресам: г. Смоленск, ул. Твардовского, 2; г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 7; г. Ярцево, ул. Советская д.20; г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2А; г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1; г. Демидов, ул. Советская, д. 10; г. Рославль, ул. Урицкого, д. 9А; г. Рудня, ул. Киреева, д.115; г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а.,по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или регионального филиала 8 (4812) 33-90-46 и на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.