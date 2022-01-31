Страховая группа АО «Россельхозбанк» провела исследование обращений клиентов к сервису телемедицины. Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Исследование определило, насколько часто темой обращений был коронавирус и выявило регионы с самым высоким процентом обращений.

По данным компаний, COVID-19 вошел в число самых популярных тем для обращений к врачам общей практики. Коронавирус занял третье место рейтинга. Медработники регулярно рассказывают пользователям о вакцинации, профилактике и лечении болезни. Также со специалистами общей практики часто консультируются по поводу сердечно–сосудистых заболеваний — лидер по количеству обращений. На втором месте рейтинга оказались вопросы о состоянии опорно–двигательного аппарата.

«Мы связываем большое количество вопросов по сердечно-сосудистым заболеваниям с тем, что многие врачи сейчас заняты в красных зонах, и попасть на очный прием к врачу сложно. В таких случаях телемедицина реально полезна – наши медработники помогают оценить состояние здоровья и дают рекомендации по профилактике заболевания, а если вопрос требует срочного осмотра, подбирают профильного специалиста», – отметила генеральный директор ООО «СМС» Мария Житомирская.

По данным исследования, 70% пользователей телемедицины — это люди от 57 до 74 лет. При этом женщин среди них намного больше, чем мужчин: 77% против 23%. Эксперты отмечают, что иногда женщины становятся связующим звеном между своими близкими и медспециалистом — задают вопросы о состоянии здоровья членов семьи.

Исследование также показало, в каких регионах консультации в рамках сервиса телемедицины наиболее востребованы. Новый формат взаимодействия с медицинскими работниками особенно популярен на Алтае, в Москве, Красноярском и Краснодарском краях, Волгоградской Саратовской и Калининградской областях.

«Мы активно расширяем возможности страховых продуктов, дополняя их сервисной составляющей. Телемедицина – один из самых популярных сервисов, который позволяет делать страховые программы более персонализированными и отвечающими запросам клиентов. Только по нашим данным, начиная с 2019 года, более 1 миллион человек воспользовались этим предложением. Отмечу, что по нашим продуктам, в которые включена телемедицина, обратиться к медицинскому работнику онлайн может не только сам застрахованный, но и его близкие родственники», — прокомментировал директор Департамента банковского страхования АО СК «РСХБ-Страхование» Владислав Корнеев.

«В России телемедицина официально появилась не так давно, но уже стала популярна среди клиентов. Данная услуга очень удобна, так как далеко не во всех случаях требуется очное посещение клиники. Также онлайн-консультации позволяют снизить риск заражения, что стало актуальным в период пандемии, и сэкономить время на дорогу в клинику. Телемедицина доступна нашим клиентам в рамках программ «Выбери здоровье» и «Здоровье под защитой», — отметил Заместитель Генерального директора ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чепурин.

Справка

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2021 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

ООО «РСХБ-Страхование жизни» создано в ноябре 2017 года и входит в Группу АО «Россельхозбанк». Лицензии СЖ № 4358 (на осуществление добровольного страхование жизни) и СЛ № 4358 (на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни), выданы Банком России 19.01.2018 без ограничения срока действия. ООО «РСХБ-Страхование жизни» специализируется на страховании жизни и медицинском страховании, а также программах накопительного и инвестиционного страхования жизни. Более подробно на сайте: http://www.rshbins-life.ru.

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