Сорок фермеров из Смоленской области присоединились к маркетплейсу РСХБ Свое Родное в 2021 году

Фото: пресс-служба АО " Россельхозбанк".

Так, за прошедший год сорок агропредприятий и производителей Смоленской области открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще тридцать пять зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей.

«Благодаря интернет-платформе Свое Родное от Россельхозбанка общение фермеров с конечным покупателем их продукции вышло на новый уровень. Они стали значительно ближе друг к другу, даже если проживают в разных регионах страны», – прокомментировал директор Смоленского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Так, сельхозпроизводители из Смоленской обрасти на маркетплейсе РСХБ реализуют натуральную фермерскую продукцию собственного производства. В частности, ИП Зенченкова Ирина Анатольевна «Пчельня. Территория меда» предлагает пользователям площадки мед и продукцию из пчелиного воска. Пользуется популярностью в регионе и молочная продукция от ООО «АГРОФИРМЫ-КАТЫНЬ», а фермер Закиров Ринат Радикович под брендом «Фермыч» на маркетплейсе реализует сыры, молочные продукты, мясо, домашнюю кулинарию и другое. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

«Наша пасека является одной из крупнейших в Смоленской области. Уникальность нашей пчелиной фермы заключается в том, что мы передвигаемся за лучшими на наш вкус медоносами на расстояние до 1600 км. География медосбора очень широкая и потому нам удается предлагать тот ассортимент меда и продуктов пчеловодства, который собран нашими пчелами. Хочу отметить, что сейчас очень возрос интерес к фермерским продуктам, а с помощью интернет-платформы Свое Родное вы всегда можете заказать продукцию с нашей пасеки с доставкой на дом», – рассказывает специалист по пчеловодству Антонина Шашкина.

«Уже третий раз заказываю мед на сайте Свое Родное, раньше покупала в магазине, но качество оставляло желать лучшего. Первый раз заказала липовый мед. Вкус просто потрясающий, такой мед хочется есть и есть. Привезли быстро и оперативно, в качестве бонуса дали пробники с другими видами меда, за что отдельное спасибо. Сейчас взяла гречишный и луговое разнотравье, весь мед качественный, сплошное наслаждение. Советую всем, не пожалеете», – делится своими впечатлениями покупатель Наталья Стефанович.

Активно осваивают фермеры и поставщики Смоленской области и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Сразу несколько компаний Смоленской области предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе Свое Фермерство. Например, ООО «ВИЛЭНДАГРО» реализует запасные части к сельхозтехнике, а ООО «МОБИЛ К» предлагает саму технику. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.

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