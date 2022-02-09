Смоленский кабельный: четверть века - хороший юбилей

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Дата хорошая. Это если не считать нескольких лет закрытия и полузабвения. Поэтому в юбилейный год гораздо лучше видеть, что завод вновь открылся, стал нужен людям, а его продукция - региону и стране.

Счастливый билет

Напомним, что Смоленский кабельный завод ведёт свою историю с 1997 года. Он был основан в конце 90-х, которые чаще поминают недобрым словом, но для экономики Смоленщины это было знаковое событие - тогда, да и сейчас в новостях чаще можно встретить сообщения, что тот или иной завод закрылся, обанкротился или разорился. Не миновала сия участь и наш кабельный завод. К сожалению, спад в экономике и неудачные управленческие решения привели к банкротству и полной остановке производства в 2018 году. Более двух лет предприятие простояло в режиме консервации. Слава богу, что не растащили «по винтикам», как это происходит в большинстве случаев.

- СКЗ повезло дважды, - рассказывает директор Смоленского кабельного завода Юрий Гаспарян, - первый раз, когда он был основан, а второй - когда его возродили из небытия.

В 2021 году у Смоленского кабельного появился второй день рождения - выставленный на торги завод приобрела промышленная группа «Локомотив-Дизель Сервис», возглавляемая предпринимателем Сергеем Гореловым. Этот предприниматель реанимировал уже не одно загубленное производство.

Некоторые знавшие ситуацию изнутри скептически смотрели на происходящее: а нужно ли вкладывать миллиарды в фактически умершее производство? Новоявленные нувориши действуют по ставшей уже привычной схеме - сначала становятся владельцами заводов, потом сдают станки и оборудование на металлолом, а освободившуюся территорию продают под строительство многоквартирных домов и торгово-развлекательных центров. Вложенные в такие «бизнес-проекты» деньги отбиваются очень быстро, только польза для людей и экономики фактически нулевая.

Команда нового собственника СКЗ ставила перед собой совершено другие цели - это восстановление загубленного производства, возвращения работы и зарплаты сотням сотрудников, а их семьям стабильности и надежды на будущее.

Европейское качество

Можно много говорить, что пришлось сделать и какие инвестиции пришлось вкладывать для полноценного восстановления производства. Об этом можно судить по имеющимся результатам - завод заработал. На него пришли и новые сотрудники и те, кто здесь уже работал ранее.

Основной деятельностью предприятия является производство и оптовая реализация кабельно-проводниковой продукции. Наличие широкого спектра технологического оборудования - волочильные машины, крутильные машины, экструзионные линии, обмоточные станки - позволяют выпускать продукцию высокого качества в необходимых объёмах в кратчайшие сроки.

Качество и пожаробезопасность продукции подтверждены сертификатом соответствия Евразийского Экономического Союза. Гарантия высокого качества и соответствие ГОСТ - использование в производстве только высококачественных материалов, круглосуточный контроль ОТК и собственной производственной лаборатории, высококвалифицированный персонал предприятия.

Завод сотрудничает со многими известными предприятиями России. В настоящее время продукция СКЗ востребована и реализуется более чем в 30 регионах РФ , а также странах ближнего зарубежья.

Взятый новым собственником предприятия курс на модернизацию производства и расширение ассортимента продолжает реализовываться.

Ещё раз подчеркнём - не каждому современному предприятию выпадает такой «счастливый билет», как Смоленскому кабельному заводу. Это действительно уникальный случай. Поэтому мы ещё вернёмся к рассказу о предприятии и тому хорошему, что с ним связано.

Геннадий Неверовский