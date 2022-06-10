В преддверии Дня России в Смоленске поблагодарили студентов колледжа правоохраны и правосудия

Фото: smolsovet.ru.

В начале церемонии над зданием колледжа был поднят флаг России и исполнен гимн страны. Напомним, по стандарту, принятому в апреле Минпросвещения РФ, с первого сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг.

«Смоленский колледж правоохраны и правосудия охотно откликается на наши инициативы. Этой весной студенты регулярно участвовали в уборке Смоленска в рамках проекта «Единой России» «Чистый город», и эта помощь говорит о высокой гражданской позиции, патриотизме, любви к природе и нашему городу»,– подчеркнул спикер горсовета Анатолий Овсянкин.

Фото: smolsovet.ru.

Отдельно он поблагодарил директора колледжа Наталью Скоморощенко.

Учебное заведение в преддверии Дня России посетил депутат Владимир Рыкалов, который поздравил всех с приближающимся праздником, вручил благодарственные письма и пожелал студентам дальнейших успехов в обучении и в общественной жизни.

«Вы являетесь примером не только для молодёжи, но и для всех смолян. Убеждён, крайне важно поддерживать акции, благодаря которым Смоленск становится лучше и уютнее», – отметил в благодарственных письмах председатель горсовета.

В торжественном мероприятии также приняли участие депутат Смоленской областной Думы Анатолий Василевич и начальник управления Администрации города Смоленска по Промышленному району Олег Смоляков.