Анатолий Овсянкин: «Единство и сплочённость россиян не под санкциями»

Фото: Смоленский городской Совет.

В канун Дня России председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин обратился к смолянам, подчеркнув: сейчас ключевая роль отводится патриотизму и главный государственный праздник наша страна встречает, став сильнее, чем была ещё несколько месяцев назад.

«Санкциями и геополитической повесткой нас не так-то просто оказалось испугать, мы справимся, я уверен. Потому что давление, каким бы сильным оно ни было, распространяется не на всё. Единство и сплочённость россиян не под санкциями, их не запретишь по щелчку», - заявил в преддверии Дня России Анатолий Овсянкин.

Он отметил укрепление доверия жителей к Президенту Владимиру Путину, выступающему гарантом прав и свобод человека и гражданина.

«Общество пересмотрело многие ценности. Это по-прежнему смелая, но ещё более решительная Россия», - считает председатель Смоленского горсовета.

Подчеркнув, что стране важна дальнейшая поддержка, он пожелал смолянам успехов, здоровья и любви, а Российской Федерации – благополучия и процветания.