Тем, кто спасает жизни

Фото: smolensk.er.ru.

Медицинский персонал Сафоновской центральной районной больницы поздравил секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов и депутат областной Думы Александр Станьков.

«Труд медицинских работников всегда пользовался особым почетом и уважением в обществе, а сейчас он актуален как никогда. Выбрав медицину делом своей жизни, вы выполняете благородную и почетную миссию – помогаете появиться на свет, сохраняете людям здоровье, а нередко и спасаете жизнь», – обратился к врачам Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Поздравления с профессиональным праздником получили и работники «Больницы медицинской реабилитации» в Смоленске. Игорь Ляхов выразил признательность персоналу за чуткое и трепетное отношение к пациентам, а главному врачу Елене Полишко за умелое руководство медучреждением.

В преддверии Дня медицинского работника зампредседателя областной Думы Николай Мартынов встретился с руководством и персоналом нескольких медицинских учреждений областного центра. Передал поздравления от депутатского корпуса и вручил награды областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия» отличившимся работникам здравоохранения.

Фото: smolensk.er.ru.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Николай Дементьев побывал в гостях у сотрудников Озерненской районной больницы №1 Духовщинского района. Вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Депутат облдумы, секретарь Ярцевского местного отделения «Единой России» Ольга Васильева поздравила медиков центральной районной больницы и городской стоматологии.

«В последние годы мы особенно ощутили важность докторов в нашей жизни. Спасибо всем медицинским сотрудникам за профессионализм. Этот день является еще одним поводом поблагодарить вас за сострадание, милосердие, тысячи спасенных жизней», – сказала Ольга Васильева.

В Гагаринском районе врачей чествовали депутат облдумы Сергей Быков и Глава района, секретарь местного отделения партии Полина Хомайко.

В Велиже поздравлял медработников депутат облдумы Евгений Максименко.

Депутат областной Думы Анатолий Василевич поздравил медицинских работников и ветеранов медслужбы Темкинского района.

«Несмотря ни на какие трудности, вы выполняете свой служебный долг и заботитесь о здоровье жителей. Спасибо вам за преданность делу, честную и добросовестную работу. Низкий поклон за бессонные ночи, спасенные жизни и добрые сердца», – отметил Анатолий Василевич.

Навестили сотрудников Рославльской ЦРБ депутат облдумы Сергей Невский и секретарь местного отделения партии Валерий Новиков.

Поздравил врачей Пригорьевской участковой больницы Рославльского района и депутат областной Думы от «Единой России» Юрий Кашанский. Обсудил с главврачом Виктором Фроловым имеющиеся проблемы и пообещал посодействовать в приобретении медоборудования.

В Монастырщине с Днем медицинского работника врачей местной больницы поздравили депутат облдумы Александр Калугин и Глава района, секретарь местного отделения Виктор Титов.

Слова признательности в адрес врачей прозвучали и в Смоленске. Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил коллег: «Медицина всегда связана с самым ценным – жизнью и здоровьем. Да, в этой работе, увы, случаются не только успехи, ведь врачи, как бы этого ни хотелось, не всесильны, но знания и профессионализм медицинских работников 24 на 7 направлены на то, чтобы помочь, спасти, выходить».

Руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко поблагодарил за труд медицинский персонал детских поликлиник №1 и №3.

А секретарь Смоленского городского отделения партии Денис Азаренков поздравил врачей поликлиники №7 и №8, Клинической больницы №1.

Отметим, что праздники прошли во всех районах Смоленской области. Депутаты от «Единой России» и активисты местных отделений партии выразили признательность каждому медработнику.