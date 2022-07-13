Под пристальным вниманием

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Вывоз мусора, покосы травы, а также доступность общественного транспорта для людей с ОВЗ стали основными темами рабочего совещания, которое в формате видеоконференцсвязи провёл губернатор Алексей Островский с главами районов.

Как подчеркнул губернатор, обеспечение порядка на вверенных территориях и своевременный вывоз мусора — это прямая обязанность местной власти.

«Сложившаяся ситуация не выдерживает никакой критики. Она безобразная. Причём повсеместно -и в районных центрах, и в глубинке. После того, как в преддверии совещания я разместил пост в своих аккаунтах в социальных сетях и попросил смолян присылать обращения по данному вопросу в комментариях, все они, как мне отчитались исполнители, были оперативно отработаны, граждане получили обратную связь. Непонятно только, почему эта система не всегда эффективно работает без моего вмешательства?» — жёстко отреагировал глава региона.

Он дал указание кардинально переформатировать эту работу.

Усилить контроль

Так, главам муниципалитетов надлежит в короткие сроки провести ревизию обращений граждан по вопросам несвоевременной уборки территорий, а также во взаимодействии с регоператором по вывозу ТБО разработать план ликвидации локальных свалок, рассчитанный (если потребуется из-за большого их объёма) на несколько лет вперёд.

Ещё одно поручение касалось отчёта о выполненных заданиях.

«Необходимо обязать подрядчиков и иные профильные структуры, ответственные за уборку территории, предоставлять в муниципалитет графики планируемых работ и ежедневно отчитываться о выполненном объёме. Когда от жителей поступают жалобы, эти графики необходимо оперативно корректировать», — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Островский призвал усилить контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ по уборке придомовых территорий, привлекая в случае необходимости, Госжилинспекцию.

«И самое главное -выстроить конструктивный диалог с населением, информируя о сроках проведения работ с объяснением причин, почему нет возможности выполнить их сейчас, и когда проблема будет решена, — обратился губернатор к главам районов. — Не снимаю этот вопрос со своего контроля. Спустя некоторое время вновь к нему вернусь, чтобы оценить уровень исполнительской дисциплины при выполнении моих поручений, и, если реакции не последует, тональность нашего разговора, уважаемые коллеги, будет совершенно иная».

В надлежащем состоянии

Раскритиковал Алексей Островский и работу по покосам травы в общественных зонах. В каждом районе есть правила благоустройства территории, которые в том числе,регламентируют, какой высоты может достигать травяной покров. Но зачастую все это остаётся лишь на бумаге.

«В противовес этому мы зачастую видим заросшие парки и скверы, детские площадки, неопрятные, неухоженные газоны. Более того, не редки случаи, когда скошенная трава попросту сбрасывается на тротуар и не вывозится, как будто коммунальные службы ждут, что её унесёт ветром, желательно в другой район. Вам самим не стыдно, уважаемые коллеги?» — обратился губернатор в ходе совещания к главам районов.

Особое внимание он потребовал обратить на мемориалы и прилегающие к ним территории: «Их крайне важно всегда поддерживать в надлежащем состоянии, а не браться за работу только тогда, когда жители обратились ко мне в социальных сетях или написали соответствующее заявление в надзорные органы. Это вообще недопустимо и кощунственно. Буквально на прошлой неделе был вынужден лично вмешаться в ситуацию, получив подборку фотографий с заросшего бурьяном воинского захоронения в одном из муниципалитетов. В течение нескольких часов проблема была решена. Что мешало сделать это своевременно?»

Это нонсенс!

В рамках встречи губернатор прокомментировал ситуацию, сложившуюся несколько недель назад в городском транспорте Смоленска. Водитель низкопольного автобуса отказался опустить спецпандус для женщины-колясочника, и она не смогла заехать в салон. Кроме того, в адрес губернатора поступило ещё несколько обращений, когда гражданам с ОВЗ по-хамски отказали в предоставлении услуги по перевозке.

«Это вообще нонсенс, и никакие оправдания в данном случае не принимаются. Поручил руководителям муниципалитетов взять эту проблему на особый контроль и провести соответствующую разъяснительную работу с муниципальными и коммерческими перевозчиками. Как и в случае с вывозом мусора, жду реакцию со стороны глав районов на все поставленные вопросы. Сделаю вывод о том, что они взяты в работу только после того, когда перестану получать обращения от смолян на озвученные выше темы», — подвёл итоги совещания глава региона, подчеркнув, что в противном случае будет вынужден задуматься о соответствии глав занимаемым должностям.