«Ресурс по поиску работы в АПК отвечает запросам времени»

Фото пресс-службы АО "Россельхозбанка".

Россельхозбанк запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Смоленске на новом ресурсе представлено 125 вакансий. О том, что сервис может дать соискателям, высказался врио ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии Сергей Терентьев.

«Агропромышленный комплекс Смоленской области является важнейшей отраслью народного хозяйства, поскольку обеспечивает население качественными продуктами питания. От социально-экономического потенциала аграрного сектора зависит продовольственная безопасность региона, благополучие и качество жизни населения. В связи с этим, людям, работающим в АПК необходимы новые знания и компетенции. На мой взгляд, создание Россельхозбанком специализированного ресурса «Я в агро» для поиска работы и образования в агросекторе отвечает запросам современности. Я считаю, этот ресурс поможет как молодым специалистам, которые только начинают свою трудовую деятельность, так и опытным соискателям зарабатывать в сфере АПК», – отметил Сергей Терентьев.

Кому и чем полезен сервис «Я в агро»

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы по всей России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населенному пункту, зарплате, опыту и т. д.

А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено около 13 тысяч вакансий по всей стране.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Почему работать в АПК – это классно

Россельхозбанк провел исследование и выяснил, что в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20% опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20%) и животноводство (17%). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27%), а первое – у группы от 55 до 64 (26%). Виноградарство пользуется успехом у более молодой ЦА (19% в группе от 18 до 24 и 17% в группе от 25 до 34.

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» – помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам – найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Ее особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить свое будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка», – отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.